В Краснодаре гимназию украсят 55-метровые граффити в честь кубанского художника Сергея Дудко

На стене гимназии № 36 появится портрет Сергея Дудко. Фото: телеканал "Краснодар".

На следующей неделе во дворе старейшей в Краснодаре гимназии № 36 завершат граффити длиной 55 метров. Арт-объект создает команда художников-победителей конкурса граффити-эскизов «У мечты не бывает преград», проводимого под эгидой Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Мурал во внутреннем дворе гимназии № 36 посвящен памяти известного краснодарского художника и альпиниста Сергея Дудко, которого часто называли кубанским Рерихом. Мастер горных пейзажей написал с натуры 14 горных вершин высотою более 8 тысяч метров над уровнем моря.

Одно из полотен Сергея Дудко. Фото: сайт конкурса.

– Накануне 75-летия со дня рождения Сергея Дудко мы хотим напомнить краснодарцам о нашем выдающемся земляке. Для него не было преград, когда речь шла о творчестве и преодолении себя. Итогом нескольких экспедиций в Непал, Тибет и другие страны Азии стала уникальная коллекция картин всех 14 восьмитысячников планеты «Букет вершин», – рассказал «КП» - Кубань» председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

На сайт конкурса «У мечты не бывает преград» свой эскиз граффити, посвященный как личности Сергея Дудко, так и мотивам его работ, мог подать любой желающий. Жюри выбрало трех финалистов, которые с 9 июля создают арт-объект памяти Сергея Дудко во внутреннем дворе гимназии. Созданием руководит член жюри райтер Роман Филиппов – автор нескольких хорошо знакомых краснодарцам граффити: сазана на набережной Карасунских озер и мечтающего мальчика на стене пятиэтажки по ул. Северной, 500.

Роман Филиппов создает граффити. Фото: сайт регионального отделения РГО.

– Авторы трех вышедших в финал конкурса эскизов прислали запоминающиеся работы, и в итоге у нас получится достойный арт-объект, посвященный прекрасному кубанскому художнику Сергею Дудко, который будет радовать педагогов и учеников гимназии, – отметил Роман Филиппов.