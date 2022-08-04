8-летний мальчик из Анапы установил мировой рекорд по качанию пресса

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- Он мечтает о боксерской карьере, – говорит отец рекордсмена, Миран Давтян, в интервью газете «Анапское Черноморье». И с его лица сходит улыбка.

Эмоций уже не осталось. Только что сын побил мировой рекорд по качанию пресса. Он повторил упражнение 3100 раз. Сделал это за 70 минут.

Предыдущее достижение принадлежало еще одному россиянину – Мухаммаду Джемакулову из аула в Карачаево-Черкессии. За два часа он выполнил 2085 упражнений.

Продержался рекорд недолго – всего три года. Пока его не побил Георгий Давтян. Ему всего восемь лет. Уже полжизни он посвятил спорту. В карате пришел в четыре года. Заявил, что мечтает стать чемпионом.

Еще парень мечтал о рекордах. Он долго думал над достижением. Так наткнулся на качание пресса. И понял, что это шанс. Спорт парень не бросал. Параллельно выиграл турнир «Черный пояс» по рукопашному бою и сдал нормативы на золотой значок ГТО.

О рекорде Георгий задумался пару лет назад. Сперва качал пресс 1000 раз, затем – 2000. И только в новом году вышел на новый уровень – 3000 повторений.

- Фиксировали достижение на видео, на три камеры, – признается отец. – Только официально рекорд не регистрировали. Еще не подали заявку. Но все впереди.

Пока парень вошел в Книгу рекордов России. Причем отдыхать Георгий не планировал. Установил достижение и рванул сперва на батут, затем – на тренировку.

Парень уже привык жить по графику. Утром – пробежка и плотный завтрак. Затем – два часа на татами. Днем – тренировка в зале, вечером – плавание в море или лимане.

Теперь у парня новая мечта – чемпионский пояс. Как у Хабиба Нурмагомедова – кумира Гоши.

– Хочу стать чемпионом и уйти на пенсию, готовить себе замену, – признается парень и бежит в спортзал. Пока у него по плану только тренировки.