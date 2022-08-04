Известно, что дом, в котором произошло возгорание, нежилой
Двухэтажный дом загорелся в Краснодаре. О пожаре сообщают очевидцы в социальных сетях.
Возгорание произошло по улице 2-ой проезд Стасова. На кадрах видно, как огонь охватил большой частный дом. В помещении обвалилась кровля, а столб дыма поднимается к окнам многоэтажек.
Пожар локализован
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, дом, в котором произошло возгорание, - нежилой.
Заявка о пожаре по улице 2-ой проезд Стасова поступила в 15:59. В 16:06 на место уже прибыл пожарный расчет. В 16:25 пожар локализован.
Тушение возгорания продолжается.