Известно, что дом, в котором произошло возгорание, нежилой

Двухэтажный дом загорелся в Краснодаре. О пожаре сообщают очевидцы в социальных сетях.

Возгорание произошло по улице 2-ой проезд Стасова. На кадрах видно, как огонь охватил большой частный дом. В помещении обвалилась кровля, а столб дыма поднимается к окнам многоэтажек.

Пожар локализован

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, дом, в котором произошло возгорание, - нежилой.

Заявка о пожаре по улице 2-ой проезд Стасова поступила в 15:59. В 16:06 на место уже прибыл пожарный расчет. В 16:25 пожар локализован.

Тушение возгорания продолжается.