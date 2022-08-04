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Происшествия4 августа 2022 13:35

Двухэтажный дом горит в Краснодаре

На месте возгорания работают пожарные
Светлана ОВДЕЙ
Известно, что дом, в котором произошло возгорание, нежилой

Известно, что дом, в котором произошло возгорание, нежилой

Двухэтажный дом загорелся в Краснодаре. О пожаре сообщают очевидцы в социальных сетях.

Возгорание произошло по улице 2-ой проезд Стасова. На кадрах видно, как огонь охватил большой частный дом. В помещении обвалилась кровля, а столб дыма поднимается к окнам многоэтажек.

Пожар локализован

Пожар локализован

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, дом, в котором произошло возгорание, - нежилой.

Заявка о пожаре по улице 2-ой проезд Стасова поступила в 15:59. В 16:06 на место уже прибыл пожарный расчет. В 16:25 пожар локализован.

Тушение возгорания продолжается.

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