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Общество4 августа 2022 14:35

Как бизнесу перейти в онлайн и выиграть

Без каких технологичных решений предпринимателю не обойтись в 2022 году
Фото предоставлено пресс-службой компании «Ситилинк»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Ситилинк»

Пока голосовые помощники вроде Алисы и Siri все больше входят в наш мир, онлайн-сервисы его уже давно покорили. Вы ведь наверняка не можете представить ни дня без мобильного банка или, например, облачного хранения фото и документов? А куда же мы без сервисов заказа такси, продуктов и далее по списку? Вот и построить эффективный бизнес без онлайн-решений сегодня уже не получится.

В век цифровых технологий предприниматели формируют для себя индивидуальный портфель инноваций. От их выбора и реализации зависит выстраивание отношений между контрагентами, поставщиками и партнерами, и, как результат, развитие дела в целом. Чтобы вы знали, в каком направлении двигаться, собрали для вас топ технологичных решений для упрощения жизни бизнеса. Познакомиться с ним можно здесь.

БИЗНЕС-ПРЕСС