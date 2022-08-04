Обрушившийся деревянный барак в Сочи признали аварийным еще два года назад

Старый барак окружен новостройками. Фото: Google Карты.

Двухэтажный деревянный дом по улице Гагарина Центрального района Сочи уже давно как бельмо на глазу – вокруг обветшалого, построенного 73 года назад здания современные красивые жилые комплексы. Жители многоэтажек говорят, что барак этот пользуется дурной славой. Его жильцов давно расселили, а опустевшие комнаты манят маргинальных прохожих.

Утром 4 августа фасад дома рухнул вниз, увлекая за собой часть межкомнатной перегородки. На улице в это время никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

- Барак разрушается просто на глазах. Мы боимся за наши жизни и за наших детей, так как к дому открыт доступ, - переживают местные жители.

Соседи боятся, что когда-нибудь здание рухнет на их машины. Фото: Google Карты.

Деревянный дом несколько лет назад был признан аварийным, а в 2020 году жильцы сменили заплесневевшие сырые комнаты на новые квартиры. Но снести барак так и не удалось. Мешают юридические причины – в доме до сих пор прописаны люди.

- Сейчас завершается процедура освобождения здания от прав третьих лиц, как оказалось, в доме прописан один человек. И уже после этого здание можно будет снести на законных основаниях, - прокомментировали в пресс-службе администрации Сочи ситуацию с разваливающимся домом в самом центре курорта.

В мэрии пообещали, что рассмотрят возможность консервации здания, пока не будет получено разрешение на снос. Местные жители боятся, что когда-нибудь часть здания при падении заденет случайных прохожих или припаркованные на дороге автомобили.