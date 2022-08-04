Сотрудник ГИБДД на Кубани обложил данью подчиненных и получил девять лет тюрьмы

Командир взвода ДПС вымогал деньги у подчиненных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани командиру взвода ДПС за вымогательство денег у подчиненных дали 9 лет колонии. Мужчина предлагал своим сотрудникам с июня 2017 года по июль 2018 года передавать ему деньги за хорошие условия работы, без служебных проверок. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в Первомайском районном суде по Краснодару.

- Командир взвода ДПС ОМВД России по Красноармейскому району систематически получал взятки. Деньги переводились мужчине на банковские карты, которые находились в его пользовании, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На сотрудников, которые отказывались платить деньги, устраивалась настоящая травля. Им давали в разы больше поручений и заставляли трудиться в нерабочее время. Подчиненные, которые согласились облегчить свою работу за взятки, перечисляли на банковскую карту бывшему сотруднику полиции от 15 тысяч до 285 тысяч рублей.

Всего командир взвода ДПС получил более 1,5 миллиона рублей.

- Работник полиции был уволен по дискредитирующим основаниям. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Также мужчине запретили на 7 лет и 6 месяцев занимать любые должности на государственной службе и обязали выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей.

Кроме того, суд принял обеспечительные меры для исполнения наказания. На денежные средства, которые находились на банковских счетах бывшего командира взвода ДПС, наложен арест.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

На данный момент приговор не успел вступить в законную силу.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на Кубани командир взвода ДПС обещал покровительство по службе своим подчиненным. Он обвиняется в вымогательстве денег.