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Общество5 августа 2022 6:32

Фигуристка Камила Валиева взлетела на водных «коньках» над Черным морем

15-летняя рекордсменка катается на флайборде между выступлениями в шоу Навки
Ева МУР
Камила Валиева покорила флайборд

Камила Валиева покорила флайборд

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

15-летняя любимица миллионов, фигуристка Камила Валиева встала на флайборд. Это такие водные "коньки", на которых она взмыла над Черным морем. Самое сложное - научиться держать равновесие. Но мастерице трюков на льду умения балансировать не занимать.

С первого же раза флайборд покорился Валиевой.

- Экспериментики, - написала звезда мирового фигурного катания на своей странице в соцсети.

К морю Камила сейчас выбирается регулярно. Совсем рядом - ледовый каток с олимпийской историей в Сириусе. Здесь она выступает в ледовом шоу Татьяны Навки и каждый раз срывает аплодисменты. Валиева — первая версия героини Настеньки из шоу «Аленький цветочек».

- Это просто невероятный талант, - восхищается ею и сама Навка.

Когда в 2014 году здесь выступали нынешние ее друзья по команде, Камила только ступала на этот буквально скользкий ледовый путь к славе.

Но она по-прежнему еще и подросток, который просто наслаждается своими хоть и рабочими, но каникулами на море.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ