«Хочу баскетбол, спортивные тренажеры, скейт-парк и кофе!»

«Твой голос, Тамань!» - удачный опыт прямого общения с неравнодушными гражданами.

Подведены итоги народного голосования за идеи благоустройства Таманского полуострова, запущенного социальным проектом «Твой голос, Тамань!».

«Я проживаю в посёлке Прогресс Темрюкского района Новотаманского поселения. Я ученица 5 класса. Уютный, красивый, спортивный парк. Спортивные тренажёры. Площадка для игры баскетбол, волейбол, лапта, футбол. Красивые беседки, скейт-парк. Кофе», - написала девочка Катя на сайте ТвойГолосТамань.РФ.

Жители Прогресса, Волны, Таманского и Тамани активно предлагали идеи улучшения детских площадок, озеленения, оборудования зон для занятий спортом. Как говорит организатор, портовая компания «ОТЭКО», на сайт проекта поступило более 100 идей, из которых в конечном итоге жители народным голосованием выбрали 4 лучших.

На развитие Таманского полуострова портовый оператор направляет более 100 миллионов рублей.

Компания обещает, что в парке имени Мартыненко в поселке Прогресс будет проведен ремонт входной группы, проложена пешеходная аллея, установлены детская и спортивная площадки; новая детская площадка появится на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта в Тамани. В Волне жители почти единодушно проголосовали за свет: 134 светодиодных фонаря уличного освещения появятся на поселковых улицах, общая длина освещенных участков составит 3,7 км. В центре поселка Таманский жители захотели видеть современный спорткомплекс. Его разместят на месте старого, там установят новое покрытие и ограждения, футбольные ворота, баскетбольные кольца и зрительные трибуны.

В Тамани 280 дней в году светит солнце, не удивительно, что люди чаще всего обращают внимание на обустройство общих мест отдыха, где можно провести время с детьми, обменяться последними новостями с соседями или покидать мяч в корзину с одноклассниками.

Привлекателен Таманский полуостров и для туристов.

Недавно администрация Темрюкского района сообщила, что в станицах и поселках в этом году побывало уже 400 тысяч отдыхающих. Многие задумываются о переезде: климат, работа, хорошая транспортная доступность.

«Хотелось бы видеть больше организованного пространства для взрослых и подростков. Можно организовать благоустроенное пространство в парке на улице Мартынеко. Сделать там дорожки, лавочки, качели-беседки, площадку для детей, велосипедные дорожки», - в этом желании Елизавета З. из Прогресса далеко не одинока. А самое главное, ее голос услышан.

В ОТЭКО считают «Твой голос, Тамань!» удачным опытом прямого общения с неравнодушными гражданами. Благоустройство ближайших к предприятию посёлков и создание там комфортной среды важно для жителей и сотрудников компании, проживающих здесь же. Всего в 2022 году на развитие Таманского полуострова портовый оператор направляет более 100 миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

ОТЭКО — крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Усилиями компании на Черноморском побережье Краснодарского края в порту Тамань создан и работает экспортный хаб мирового уровня.

ОТЭКО – один из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края.