«Краснодар» судится с игроком, который расторг контракт и сбежал в Италию

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Эрик Ботхейм – самый загадочный легионер в истории «Краснодара». Он заключил контракт с черно-зелеными в конце прошлого года. Поставил подпись под соглашением на 3,5 года. Но не провел за «быков» ни одного матча. Он отбегал три сбора, показал себя в контрольных играх. Но уехал из России в начале марта вместе с остальными легионерами. Он приостановил контракт с командой до конца сезона.

Ожидалось, что норвежец вернется в Краснодар этим летом. Так сделали Кайо, Джон Кордоба и Кристиан Рамирес. Но Ботхейм заявил, что расторг контракт с российским клубом. Причем сделал это в одностороннем порядке еще в середине мая. Об уходе футболиста «быки» узнали на бумаге.

По данным «РБ Спорт», игрок ушел из «Краснодара» якобы из-за зарплаты. Мол, «быки» не платили футболисту всю весну, пока он был дома. Только норвежец не учел, что он приостановил контракт. А значит, «Краснодар» ничего не нарушал.

Тогда же «быки» подали в суд. Они обратились в CAS, чтобы закрыть вопрос в правовом поле. Ни агент футболиста, ни «Краснодар» эту информацию никак не комментировали. Но возмущения черно-зеленых были понятны.

По слухам, клуб заплатил за футболиста около восьми около восьми миллионов евро. Этот трансфер стал крупнейшим в истории «Буде-Глимт», откуда парень переехал в Россию.

Зато Эрик Ботхейм не сидел без работы. Этим летом он стал игроком итальянской «Салернитаны». Норвежец заключил контракт до лета 2026 года, то есть на четыре года.