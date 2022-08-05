Стало известно, почему Сергей Галицкий часто меняет тренеров ФК «Краснодар»

Фоменко (крайний справа) Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Олег Фоменко – известный футбольный тренер. Причем карьеру коуча специалист начал в «Краснодаре». Пришел в команду в 2010-м – спустя два года после создания. Он был ассистентом тренера, рулил второй командой «быков», но никогда не был главными тренером основы. Только формально – когда у Мурада Мусаева не было лицензии PRO.

В 2020-м Олег Фоменко перезапустил карьеру в «Сочи». Он стал помощником Владимира Федотова. За два года они сделали из «барсов» топ-клуб. В прошлом сезоне южане взяли серебряные медали чемпионата России, а Федотов ушел на повышение в ЦСКА. Вместе с ним укатил в Москву Олег Фоменко.

После трех туров «армейцы» идут на третьей строчке в таблице премьер-лиги. По дополнительным показателям они уступают петербургскому «Зениту» и столичному «Спартаку». А Олег Фоменко уже дает интервью.

- Допускаю, что причина была во мне, но более вероятно, что в тот момент начал меняться общий кадровый вектор в клубе. Главным тренером стал Мусаев, многое шло от него. Возможно, посыл был таким: «Фоменко – хороший тренер, но у него другие взгляды на футбол», – рассказывал тренер в интервью «Матч ТВ». Так он объяснял причины ухода из команды Сергея Галицкого. Он переехал в Сочи летом 2020-го, перед второй частью сезона. В первой половине сезона он рулил «Краснодар-2», который выступал в Первой лиге.

- В дубле вообще все интереснее. Безотносительно меня. Если взять статистику, сколько тренеров прошло через эту должность? Постоянно меняются, – добавил Фоменко. Он предположил, что частые смены тренеров вызваны переживаниями руководителей.

- Во многих случаях (смены были) эмоциями, на мой взгляд. Взять Пикущака, возглавлявшего вторую команду. Прекрасно отработал сбор, летят домой, приземляются, и Игорь узнает, что он больше не главный тренер, – заключил специалист.