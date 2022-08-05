Гром, молния и сильный дождь испугали жителей Краснодара

В Краснодаре пошел дождь. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Непредсказуемость краснодарской погоды напоминает сердце красавицы, которое склонно к измене и перемене. Еще утром 5 августа в небе над городом не было ни облачка, а температура воздуха уверенно подбиралась к отметке «40» на термометрах. Усугубляло духоту отсутствие ветра.

- Душно, как в бане, - жаловались горожане на обстановку.

Но уже к вечеру пятницы поднялся ветер, который быстро нагнал тучи. По прогнозам синоптиков, Краснодар оказался во власти фронтального раздела, который сулит краснодарцам сильные осадки и грозу.

- Гроза распугала наших домашних животных. При раскатах грома наши кошки врассыпную полетели прятаться под кровати. Теперь, пока не закончится это шумопредставление, не вылезут, - рассказал владелец двух кошек Андрей.

Резко испортившаяся погода распугала не только четвероногих. В Апшеронске вечер пятницы планировали отметить народными гуляниями. В центре города был запланирован детский праздник, но хлынувшие с неба потоки воды загнали людей под навес сцены. Музыкальную технику сразу же обесточили, чтобы не случилось беды.

- Дочка уговорила отвести ее в парк на дискотеку, но из-за дождя не пошли. Ребенок расстроился, - в апшеронских пабликах мамы просят власти повторить праздник еще раз, только заранее проверить прогноз.

По прогнозам синоптиков дожди будут идти до 7 августа. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Циклон, влияющий на погоду в Краснодарском крае, постепенно теряет силу. Однако атмосфера остается неустойчивой, и поэтому в регионе продлено штормовое предупреждение.

- В Краснодаре 5 августа прошумят кратковременные дожди с грозами. В крае местами ожидаются сильные дожди, град и порывы ветра. Суббота также выдастся не совсем спокойной – в регионе сохранится возможность кратковременных дождей с грозами, - рассказали в Краснодарском Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

А вот уже 7 августа ненастный циклон ослабнет, и на Кубань вернется настоящая жара.