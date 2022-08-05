Мираздат и Аишахумайра. В управлении ЗАГС рассказали, какие необычные имена дали жители Кубани своим детям в 2022 году

В 2022 году самыми популярными именами остаются София и Александр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как вы лодку назовете, так она и поплывет – это крылатое выражение стало известно благодаря мультфильму про капитана Врунгеля. Его корабль «Победа» потерял первый слог названия, что определило дальнейшие события в жизни харизматичного капитана и его команды. Вот и современные родители, узнав, что в их семье скоро появится малыш, начинают штудировать книги в поисках самого необычного и запоминающегося имени для наследника. И некоторым это удается. Однако, по словам специалистов, не всегда желание пап и мам идет в ногу со здравым смыслом.

Краснодарский загс назвал самые редкие и самые популярные имена, которыми в 2022 году нарекали новорожденных в Краснодарском крае. Согласно этому списку за первые полгода на Кубани появились на свет: Скиф, Марчел, Мираздат, Авенир, Арон, Бостон, Есфирь, Микаил, Михей, Тамерлан, Гаспар, Клементий, Яр, Моисей, Савва и Никон.

- Среди редких также традиционные греческие имена Соломон, Демис и Сократ, - рассказали «КП» - Кубань» в управлении ЗАГС Краснодарского края.

В первую пятерку популярных мужских имен, кроме Александра, вошли также Михаил, Марк, Максим и Лев. Рейтинг женских имен последние пару лет возглавляют Софии, Анны и Марии, также в лидерах Алисы и Евы. Начали терять свои позиции имена: Аврора, Алисия, Алевтина, Инга, Снежана и Оливия.

- В рейтинг самых редких имен попали Ариэлла, Дея, Дара, Лилит, Демьяна и Мелисса. Также с начала года в крае родились Аишахумайра, Мерьем, Руна, Ясмина, Альмира, Златослава и Ассоль, - в управлении ЗАГС говорят, что не могут отговорить родителей нарекать дочек чужеродными или необычными именами. Выбор родителей никто не имеет права оспорить.

В число редких попали и составное имя Мария-Роза, а также старорусские Серафима, Настасья, Марфа, Златослава и Феврония.

Антропонимики - специалисты, изучающие имена людей, советуют более взвешенно относиться к выбору имени для будущего члена семьи. Оно должно легко произноситься и сочетаться с именем папы. Также не стоит отступать от общепринятых стандартов. Необычное и запоминающееся имя - это неплохо, но если малыш будет стеснительным, то внимание к яркому имени может только огорчать его.