В Туапсинском районе лесные участки незаконно продавали на сайтах бесплатных объявлений

Строить на лесных участках жилые дома нельзя. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Туапсинском районе выявлены многочисленные нарушения градостроительного, земельного и природоохранного законодательства. Внимание краевого министерства природных ресурсов привлекло большое количество интернет-объявлений о продаже земельных участков в Туапсинском районе. Продавцы сообщали, что это земли, относящиеся к населенным пунктам, располагающимся по соседству с лесом.

- Сотрудники министерства проанализировали объявления о продаже земельных участков с категорией «земли населенных пунктов» и выяснили, что большинство из них пересекают границы земель лесного фонда. А значит, участки были сформированы в нарушение градостроительного, земельного и природоохранного законодательства, - сообщили в ведомстве.

По поручению Вениамина Кондратьева межведомственная комиссия начала проверку в Туапсинском районе. Во время проверки выявили 2 тысячи незаконных переводов земель лесного фонда.

- Межведомственная комиссия работает уже около двух недель. За это время количество предложений по продаже участков в районе резко увеличилось. Вероятно, собственники, зная о проводимых проверках, стали избавляться от такого имущества, - цитирует «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» члена комиссии Валерия Хота.

Удалось установить расположение этих участков на публичной кадастровой карте, затем наложили лесные карты. В результате стало очевидно, что большинство из них пересекают границы земель лесного фонда и являются федеральной собственностью. Такой актив нельзя продать третьим лицам, его можно лишь получить в долгосрочную аренду посредством торгов. Да и строительство частных домов на лесных землях запрещено.

Поэтому, прежде чем покупать кусок леса с домом, необходимо проверить все документы и выяснить законность владения территорией и возведения на нем жилых объектов. Иначе есть риск лишиться спорного имущества.