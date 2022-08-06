На курорте стартовал проект «Родники Новороссийска». Фото: Евгения КОРОБКОВА

В Новороссийске общественники решили составить карту родников с чистой питьевой водой. Экологи работают в рамках гуманитарного проекта «Родники Новороссийска». Об этом сообщила газета «Новороссийский рабочий».

За последние 20 лет на курорте исчезла половина источников. Все это из-за бездумной деятельности человека. Кто-то засоряет леса мусором, а кто-то закатывает в бетон реки, чтобы на их месте построить дом или удобное место для отдыха. Чтобы оставить будущим поколениям частичку нетронутой природы, волонтеры города решили всерьез взяться за этот вопрос.

- Местные жители звонят и рассказывают о родниках. Благодаря их усилиям удалось составить список из 80 источников. В будущем мы планируем сделать карту с геолокацией и сайт, - поделился планами новороссийский общественный экологический инспектор Евгений Кириллов.

Евгений уже пять лет занимается проектом «Родники Новороссийска». Он рассказывает, что на данный момент только 30% источников находится в хорошем состоянии. Из них можно спокойно пить воду, не опасаясь за свое здоровье.

- Мы ищем компании, которые смогут установить на источниках с водой качалки. Люди смогут накачать себе воды, напиться, умыться, вымыть руки, - рассказал Евгений Кириллов.

К сожалению, большое количество родников было испорчено людьми в их бурной хозяйственной деятельности. В источники попадают сливы со стихийных свалок и трасс. Волонтеры планируют расчистить их и вернуть им утраченные свойства.