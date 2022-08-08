Стало известно о драке в семье Виторгана

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кто бы мог подумать, что в интеллигентной семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик любят помахать кулаками? Вот и поклонники этой четы оказались шокированы семейной криминальной хроникой. Тем, более, что в скандал оказались втянутыми обе дочки супругов.

Выяснилось, что сестрички не прочь устроить спарринги и подергать друг друга за косички. Одной из таких драк малышек и поделилась с подписчиками их мама.

- Причем зачинщицей была младшая Клара. Во время ссоры она сначала несколько раз ударила старшую четырехлетнюю Этель по лицу, а затем вцепилась в нее обеими ручками, - рассказывает kp.ru.

Сестрички растут в любви и в заботе близких. Фото: соцсети.

Однако близкие не стали вмешиваться в отношения сестер. Ирина Млодик считает такие ситуации нормой.

- Кларочка наша не всегда ангелочек, - прокомментировала актриса видео.

Напомним, старшая Этель появилась на свет в 2018 году. Ее маме на тот момент было 56 лет, и она заверяла, что выносила и родила дочь сама. Спустя год уже с помощью суррогатной мамы родилась Клара, она стала своеобразным подарком на 80-летний юбилей Эммануила Гедеоновича.

- Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем - мы долго проживем, - Ирина Млодик признавалась, что они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве.

Звезда кинематографа признается, что гордится своей ролью многодетного отца. О своих четырех детях он готов говорить бесконечно, но маленькие шалуньи пользуются безграничной папиной любовью.