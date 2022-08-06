Полицейские устроили погоню в Сочи

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Обычное патрулирование обернулось погоней со стрельбой для экипажа ДПС в Сочи. Сотрудники дежурили на Курортном проспекте в районе Хосты.

- Они подали сигнал об остановке водителю мотоцикла «Кавасаки». Он ехал с пассажиром, – рассказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Выполнять требования мужчина не планировал. Он ударил по газам и попытался скрыться, забыв о правилах дорожного движения. Чтобы уйти от преследования, мужчина гнал по встречке. Но уйти от погони не сумел – его задержали.

- Нарушителем оказался 32-летний житель Алтайского края, – добавили в пресс-службе.

Полицейские составили восемь административных протоколов, в том числе за управление мотоциклом без номеров, прав и страховки. Также мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

- Наказание нарушителю вынесет суд, – заключили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

На время разбирательств мотоцикл помещен на спецстоянку.