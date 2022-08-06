"Жители Мариуполя пережили фильм ужасов". Откровения кубанского волонтера, который помогает населению Донбасса

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Специальная военная операция на Украине длится уже пять месяцев. Каждый день союзные подразделения освобождают новые территории.

Почти сразу на территории приходят волонтеры. Они возвращают города и села к жизни. Помогают местным жителям, развозят продукты и лекарства. И делают все, чтобы люди быстрее вернулись к прежней жизни.

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Сейчас Роману Дмитриеву 30 лет. Почти треть жизни он посвятил гуманитарным поездкам на Донбасс. Впервые поехал туда в 2014 году.

- Тогда я был в Краснодоне, это рядом с Ростовской областью, – говорит Роман. – Затем были поездки в Луганск, Донецк и другие освобожденные территории. Но теперь их стало больше. И моя география расширилась. Так я оказался в Мариуполе.

Он признается, что никогда не боялся. Всегда ехал без лишних эмоций. Так учил отец – ветеран Афганской войны. Он служил в роте специального минирования.

Фото героя публикации

- То, что пережили местные жители, страшнее любых фильмов ужаса. Но они это выдержали. А чем мы хуже, – продолжает парень.

Каждый день он встает в шесть утра. Вместе с другими волонтерами готовит еду. Спустя час они уже дежурят в больнице. И так – каждый день.

- Бывает, что заканчиваем в шесть вечера, бывает – в десять, одиннадцать. Четкого графика нет, – объясняет Роман.

Фото героя публикации

Из-за попадания снаряда местная больница оказалась обесточена. Вырубился лифт. Но терапию для местных жителей и солдат никто не отменял. На носилках и плечах волонтеры каждый день спускают людей на первые этажи. А спустя час возвращают в палаты. И так – каждый день.

- Еще носим лекарства, ящики, меняем памперсы дедушкам, бабушкам, – говорит волонтер.

За восемь лет Роман побывал на Донбассе 19 раз. Сейчас он еще находится в Мариуполе. Причем поехал туда во время отпуска.

Фото героя публикации

- К сожалению, отпуск заканчивается. Пора на работу, так бы остался еще. Мариуполь уже стал родным городом для меня, – говорит парень.

Он признается, что будет и 20-я, и 21-я поездка на Донбасс. Сорвется, как только будет возможность. А пока пора на родину – в Каневской район.

Вместе с Романом помогают жителям тысячи волонтеров со всей России. Причем многие ребята имеют семьи. Но они не могли остаться в стороне и рванули на Донбасс.

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- У нас есть волонтер из Москвы. 62 года ему! Бывший полковник КГБ, служил во внешней разведке, – говорит Роман. – Еще был депутат Госдумы. Забавно, что узнали мы об этом через пять дней после его приезда. Он менял пациентам больницы памперсы, таскал ящики. Ничем не выделялся. И узнали-то случайно. Не от него даже.

И таких историй – тысячи. Помогают местным жителям все: и бизнесмены, и обычные студенты. Все работают в равных условиях. Это главный принцип волонтеров.

- Мы адресно развозим гуманитарную помощь. Пока в Мариуполе нет ни питьевой, ни технической воды. Ее привозят на военной технике. На каждую семью выделяют по 20 литров. И мы доставляем. У нашей группы – около 50 адресов, – добавляет Роман.

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Также у волонтеров есть традиция – привозить из дома игрушки местным детям. Она длится уже восемь лет. И не прекращается.

- Чаще всего местные жители просят хлеб и воду. И мы всех обеспечиваем продуктовым набором. И уже видим, как город дышит новой жизнью. Строятся дома, – объясняет волонтер.

На днях группа Романа помогала бабушке Ангелине. Она – ребенок Великой Отечественной войны. Ребята спилили сухие ветки, которые чудом не рухнули на дом.

- Еще закрыли металлическим профилем стену дома. Туда угодил снаряд. Стену вывалило. Еще боялись, что рухнет крыша, и укрепили настил, – добавляет волонтер.

Затем ребята очистили двор от осколков и привезли пенсионерке продукты. Ими же она хотела накрыть стол – отблагодарить ребят.

- Но мы отказались. Когда мы приехали, у бабушки не было даже продуктов. То есть она хотела отдать последнее, но уговорила нас записать видео. Чтобы поблагодарить так, – вспоминает парень.

Также он отмечает, что местные жители мечтают о референдумах и вхождении в состав России.

- Кубанский говор даже похож на местный. Поэтому люди хотят на родину, – заключает волонтер.

И связь прерывается. Роман уходит на разгрузку новой фуры, которая привезла продукты и лекарства для местных жителей.