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Общество6 августа 2022 10:45

"Жители Мариуполя пережили фильм ужасов". Откровения кубанского волонтера, который помогает населению Донбасса

Волонтер из Краснодарского края помогает жителям Донбасса
Андрей НИКИФОРОВ
Фото героя публикации

Фото героя публикации

Специальная военная операция на Украине длится уже пять месяцев. Каждый день союзные подразделения освобождают новые территории.

Почти сразу на территории приходят волонтеры. Они возвращают города и села к жизни. Помогают местным жителям, развозят продукты и лекарства. И делают все, чтобы люди быстрее вернулись к прежней жизни.

Фото героя публикации

Фото героя публикации

Сейчас Роману Дмитриеву 30 лет. Почти треть жизни он посвятил гуманитарным поездкам на Донбасс. Впервые поехал туда в 2014 году.

- Тогда я был в Краснодоне, это рядом с Ростовской областью, – говорит Роман. – Затем были поездки в Луганск, Донецк и другие освобожденные территории. Но теперь их стало больше. И моя география расширилась. Так я оказался в Мариуполе.

Он признается, что никогда не боялся. Всегда ехал без лишних эмоций. Так учил отец – ветеран Афганской войны. Он служил в роте специального минирования.

Фото героя публикации

Фото героя публикации

- То, что пережили местные жители, страшнее любых фильмов ужаса. Но они это выдержали. А чем мы хуже, – продолжает парень.

Каждый день он встает в шесть утра. Вместе с другими волонтерами готовит еду. Спустя час они уже дежурят в больнице. И так – каждый день.

- Бывает, что заканчиваем в шесть вечера, бывает – в десять, одиннадцать. Четкого графика нет, – объясняет Роман.

Фото героя публикации

Фото героя публикации

Из-за попадания снаряда местная больница оказалась обесточена. Вырубился лифт. Но терапию для местных жителей и солдат никто не отменял. На носилках и плечах волонтеры каждый день спускают людей на первые этажи. А спустя час возвращают в палаты. И так – каждый день.

- Еще носим лекарства, ящики, меняем памперсы дедушкам, бабушкам, – говорит волонтер.

За восемь лет Роман побывал на Донбассе 19 раз. Сейчас он еще находится в Мариуполе. Причем поехал туда во время отпуска.

Фото героя публикации

Фото героя публикации

- К сожалению, отпуск заканчивается. Пора на работу, так бы остался еще. Мариуполь уже стал родным городом для меня, – говорит парень.

Он признается, что будет и 20-я, и 21-я поездка на Донбасс. Сорвется, как только будет возможность. А пока пора на родину – в Каневской район.

Вместе с Романом помогают жителям тысячи волонтеров со всей России. Причем многие ребята имеют семьи. Но они не могли остаться в стороне и рванули на Донбасс.

Фото героя публикации

Фото героя публикации

- У нас есть волонтер из Москвы. 62 года ему! Бывший полковник КГБ, служил во внешней разведке, – говорит Роман. – Еще был депутат Госдумы. Забавно, что узнали мы об этом через пять дней после его приезда. Он менял пациентам больницы памперсы, таскал ящики. Ничем не выделялся. И узнали-то случайно. Не от него даже.

И таких историй – тысячи. Помогают местным жителям все: и бизнесмены, и обычные студенты. Все работают в равных условиях. Это главный принцип волонтеров.

- Мы адресно развозим гуманитарную помощь. Пока в Мариуполе нет ни питьевой, ни технической воды. Ее привозят на военной технике. На каждую семью выделяют по 20 литров. И мы доставляем. У нашей группы – около 50 адресов, – добавляет Роман.

Фото героя публикации

Фото героя публикации

Также у волонтеров есть традиция – привозить из дома игрушки местным детям. Она длится уже восемь лет. И не прекращается.

- Чаще всего местные жители просят хлеб и воду. И мы всех обеспечиваем продуктовым набором. И уже видим, как город дышит новой жизнью. Строятся дома, – объясняет волонтер.

На днях группа Романа помогала бабушке Ангелине. Она – ребенок Великой Отечественной войны. Ребята спилили сухие ветки, которые чудом не рухнули на дом.

- Еще закрыли металлическим профилем стену дома. Туда угодил снаряд. Стену вывалило. Еще боялись, что рухнет крыша, и укрепили настил, – добавляет волонтер.

Затем ребята очистили двор от осколков и привезли пенсионерке продукты. Ими же она хотела накрыть стол – отблагодарить ребят.

- Но мы отказались. Когда мы приехали, у бабушки не было даже продуктов. То есть она хотела отдать последнее, но уговорила нас записать видео. Чтобы поблагодарить так, – вспоминает парень.

Также он отмечает, что местные жители мечтают о референдумах и вхождении в состав России.

- Кубанский говор даже похож на местный. Поэтому люди хотят на родину, – заключает волонтер.

И связь прерывается. Роман уходит на разгрузку новой фуры, которая привезла продукты и лекарства для местных жителей.

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