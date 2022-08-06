Последствия дождя в Геленджике 6 августа 2022: улицы затоплены, движение на дорогах парализовано

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На курортах Краснодарского края разгулялась непогода. Сильные дожди прошли сразу в нескольких городах на побережье Черного моря. Но основной удар принял на себя Геленджик.
Тучи сгустились над курортом еще накануне. Но до обеда в субботу над городом даже проглядывало солнце. Ситуация изменилась после полудня. Тучи резко сгустились, а на курорт обрушился сильный дождь.
Фото: Яндекс. Погода
По словам местных жителей, сперва залповый ливень обрушился на село Дивноморское. Там поливало около получаса. Причем дождь усиливался с каждой минутой.
- А затем резко прекратился, – писала в соцсетях Светлана, которая приехала на курорт с семьей.
Позже стихия переместилась в центр города. Последствия дождя в Геленджике 6 августа 2022 ощутили тысячи туристов. Мощный ливень застал людей врасплох у кафе и рынков.
- Не было легкого дождя. Сразу полило как из ведра, – признавался Михаил. Он оказался в эпицентре стихии вместе с сыном.
Непогода проверяла курорт около часа. После небольших перерывов дождь в Геленджике 6 августа 2022 возобновлялся. И прекратился ближе к 14:00 – спустя 50 минут после начала.
Последствия дождя в Геленджике 6 августа 2022 уже устраняют коммунальщики. Из-за залпового ливня парализовано движение в центре города. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», там заторы растянулись на пару километров.
Фото: Яндекс. Пробки
- Забавно, что улица Советская сдалась без боя. Ушла под воду за 10 минут, – признавалась местная жительница Ольга.
Также последствия дождя в Геленджике 6 августа 2022 ощутили на себе владельцы элитных апартаментов. Вода заходила прямо во дворы вилл с видом на Черном море. Но быстро вытекала из-за высоты участков.
Сейчас дождь на курорте прекратился. По словам синоптиков, город уже прошел испытание на прочность. Больше дождей на побережье Черного моря сегодня не ожидается.