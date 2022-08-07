Где моя большая ложка? На Кубани сварили тонну борща, но в книгу рекорда Гиннеса не попали

В Атамани угощали борщом. Фото: пресс-служба этнографического комплекса "Атамань"

В этнокомплексе "Атамань" на этих выходных царила очень аппетитная атмосфера. Над казачьими хатками вился ароматный дух борща.

- В "Атамани" на открытом огне приготовят 1000 литров кубанского наваристого борща, - заранее зазывали организаторы посетителей этностаницы.

Гигантский чан был установлен под открытым небом на станичной рыночной площади, так что желающие могли следить за происходящим и заодно разузнать рецептуру настоящего кубанского борща. Суп, кстати, готовили строго в соответствии со старинным рецептом.

Борщ варили на открытом огне и по старинному рецепту. Фото: пресс-служба этнографического комплекса "Атамань"

- Борщ мы готовили исключительно из кубанских продуктов. Чтобы сварить тонну супа, потребовалось по 80 кг местного лука, моркови и свеклы, 120 кг картофеля, 140 кг мяса и столько же свежей капусты, - перечислили повара ингредиенты этого борщового набора.

А также еще 25 килограммов помидоров, 20 килограммов болгарского перца, 50 килограммов томатной пасты, ну и, конечно, пять кило свежей зелени. Количество сметаны не уточняется, но счет точно шел бочками.

Настоящий борщ должен быть густым и наваристым. Фото: пресс-служба этнографического комплекса "Атамань"

Каждая хозяйка готовит борщ по-своему. И нет, наверное, самого правильного рецепта. Но в одном сходятся все кухонные спецы – ложка в настоящем борще должна стоять! После того как атаманский борщ был готов, ему также устроили проверку. Атаманское блюдо тест на густоту прошло!

Однак, эта гигантская кастрюля оказалась немного меньше той, что сварили в "Атамани" же, но год назад. В 2021 году повар из Краснодарского края Владимир Землянов оказался в Книге рекордов России. Владимир приготовил 1101 литр супа и стал автором самого большого борща в России.

- Но зато борщ этого года может претендовать на титул самого вкусного в России, - шутят те, кто попал на дегустацию.

Оценивали наваристый бульон и районные казаки. Кстати, пиршество для всех, кто попал в этот день в "Атамань", было бесплатным.