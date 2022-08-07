В Краснодарском крае в аварии пострадали двое детей и четверо взрослых

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Фото: https://t.me/kanev_zhest

В Краснодарском крае 6 августа произошла жуткая авария. На трассе Краснодар - Ейск 113 км + 391 км в Каневском районе столкнулись две иномарки. Авария произошла в 19:25 часов. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Пострадали дети. Фото: https://t.me/kanev_zhest

На кадрах видно, что две машины разлетелись от удара в разные стороны. Как удалось выяснить «КП» - Кубань», 46-летний водитель Opel превысил допустимую скорость. Мужчина не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу. Легковушка лоб в лоб протаранила Hyundai. За рулем второй машины был 35-летний мужчина.

Машины превратились в груду металла. Фото: https://t.me/kanev_zhest

- Пострадали оба водителя, 34-летняя пассажирка и 31-летний пассажир Hyundai, а также двое детей 12 и 13 лет из этой же иномарки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, все участники аварии родом из Ростовской области. Пострадавших доставили в Каневскую центральную районную больницу.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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