Основной эпицентр стихии пришелся на пригород Новороссийска - село Широкая балка.

8 августа 2002 года Новороссийск стал районом бедствия: всего за три часа здесь выпало осадков больше, чем обычно за полгода. Одновременно с ливнями на Черноморском побережье похозяйничали и смерчи. А река, которая разом сошла с гор, сметала на своем пути строения, автобусы. Людей в этом месиве из воды, глины и деревьев практически не было видно...

Основной эпицентр стихии пришелся на пригород Новороссийска - село Широкая Балка, а также на соседние Южную Озереевку и Абрау-Дюрсо, где отдыхали тысячи туристов.

Спустя 20 лет мы встретились с очевидцами страшных событий. И узнать, как им удалось выжить в тех жутких условиях и как живут сейчас, спустя 20 лет после стихии.

Очевидцы тех страшных событий вспоминают о наводнении со слезами на глазах.

«Мы с детьми прятались от стихии в сарае и молились, чтобы и нас не снесло»

Мария Яковенко 20 лет назад вместе с тремя детьми жила в вагончике: основной дом только строился. Всего два месяца оставалось до пополнения семейства еще одним ребенком.

- Все начиналось молниеносно. Я читала ребятишкам книжку, когда 4-летний Богдан выглянул в окно и как закричит: «Мам, а куда делся наш электрический столб?» Я выглянула, а конструкции и след простыл! И лило даже не как из ведра, а хлестало. Мы перебежали в сарай, который стоял выше, и чудом спаслись. Сидели в этой блокаде несколько часов, молились Казанской Божьей Матери и наблюдали из окна, как уплывают наши стройматериалы.

Десятки машин превратились в груду металла после потопа.

На другой день стихия чуть спала, и многодетная мать решила немного отойти от переживаний и прогуляться в центр Широкой Балки. До сих пор жалеет об этом.

- Эти кадры мне снятся в страшных снах. Машины были на деревьях, куча трупов не просто рядом, а друг на друге. Я до сих пор рыдаю, когда это вспоминаю, - рассказывает женщина и на ее глазах появляются слезы. – Помню, как один парень бегал по берегу и истошно кричал - он искал свою беременную жену. Говорят, ее до сих пор так и не нашли...

«Очнулся только в море, в 60 метрах от берега»

83-летний Рафаэль Мишкин в 2002-м работал главным инженером в пансионате «Лесная гавань». В селе и тогда были проблемы со светом: он со своим коллегой пошел за дизельгенератором, чтобы в случае чего не прерывать медицинские процедуры. В то время база была переполнена: лечение там получали почти 400 человек! О надвигающейся беде спасатели не предупреждали.

- Да, погода была пасмурная, моросил дождик, но горный ручей рядом с нами спокойно тек, так что ничего не предвещало беды. Пока мы c электриком Олегом Зеленским настраивали оборудование, меняли масло, смотрим, ручеек на глазах превращается в бурную реку! - вспоминает Рафаэль Оганесович. – А электрические шкафы-то вот-вот погрузятся в воду. И может случиться замыкание! Поэтому мы попросили врачей срочно прекратить все процедуры. А потом началось! Машины, матрасы, люди - все это со страшной силой несло куда-то вниз. Мы с напарником пережидали непогоду на возвышенности, поток несся мимо нас.

Последствия наводнения были ужасными.

Рафаэль Мишкин и Олег Зеленский даже спасли из бурного потока мужчину.

- Но потом меня долбануло чем-то тяжелым, я ощутил сильную боль в ушах и потерял сознание, - рассказывает Рафаэль Мишкин.

Очнулся мужчина в море, в 60 метрах от берега. Он участвовал во всесоюзных соревнованиях по подводной охоте и хорошо знал акваторию, да и плавал не хуже дельфина. Потом его подобрал парень, проплывавший мимо на осколках какого-то строения, а заодно на «борт» взяли и девушку, которая барахталась неподалеку, и еще одного парня. Напарник Рафаэля Олег Зеленский не пострадал, его волной не смыло.

На берегу людей встретили медики. Многие из них участвовали в спасении жертв пассажирского парохода «Адмирал Нахимов», затонувшего у берегов Новороссийска в 1986 году... Говорили, что с тех пор не помнят такого количества пострадавших. Десант Черноморского флота в это время собирал черные мешки...

- В том потопе погиб электрик нашего санатория Сашка Нечаев. А парня, которого мы спасли в воде, тоже потом не стало – он умер от травм, которые получил во время бедствия: погиб от ранений.

По этому полуразрушенному мосту несколько семей села добираются домой. При каждом дожде вода его перехлестывает и подмывает берега.

«Десятки детей дважды чудом спаслись от мощнейшего смерча»

Для Татьяны Трибрат, ныне сопредседателя общественного экологического совета при главе Новороссийска, в те дни жизнь тоже разделилась на до и после. Она тогда была организатором детского лагеря по защите Черного моря. Участники - от совсем маленьких 7-летних малышей до студентов, всего 72 человека. Но в поселок Архипо-Осиповка, где и проводился семинар, они так и не добрались, - все дороги были размыты. Решили обустроиться в районе Абрау-Дюрсо и переждать там стихию.

- По пути нас - детские автобусы - видели и сотрудники ГИБДД, и представители органов власти, и никто не предупредил о надвигающейся стихии! - чуть не плачет Татьяна Трибрат. - Пытались обустроиться в палатках возле Лиманчика - места там не нашлось, туристов было пруд пруди. Направились в автокемпинг в Дюрсо: нашли-таки небольшой уголок. Пока договаривались с хозяевами по оргвопросам, местечко уже заняли. Мы жутко расстроились. Как потом оказалось, эти минуты промедления спасли жизни десяткам детей, ведь спустя часы и кемпинг, и Лиманчик смыло в море...

Обустроились в итоге возле озера Абрау. Но дождь лил, не переставая. Без сотовых телефонов тогда еще не знали о происходящих ужасах в соседнем Новороссийске и в Широкой Балке. Взрослые и дети копали рвы, чтобы вода уходила от палаток, грели друг друга, как могли, - и так мучились больше суток. И только потом юных гостей пустили в местную школу, дабы переждать непогоду. Там уже тряслись от ужаса примерно 400 человек, в основном дети. Спустя несколько часов, как они туда добрались, смерч, снося все на своем пути, прошелся и вдоль озера, где дети боролись с ливнями...

Сейчас в Широкой балке ничего не напоминает о трагедии 2002 года.

«Люди пытались переждать стихию в авто, но вода утащила машины в море»

Что со стихией шутки плохи, житель Широкой Балки Анатолий Андреев понял еще в студенческие годы. Однажды он с друзьями приехал к горной речке. Когда ребята спускались к берегу, навстречу шла какая-то женщина и как отрезала: «Не идите туда!»

- Мы подумали, что она не в своем уме, - вспоминает пенсионер. - Погода была нормальная, никаких опасностей мы не ждали. И вдруг всего через 20 минут стало темно, хоть глаз выколи, начался сумасшедший ливень, а потом мы увидели плывущие по этой речке машины... А еще спустя час снова светило солнце, как ни в чем не бывало!

Поэтому свой дом в Широкой Балке Андреев обустроил на совесть: поставил его на специальную массивную платформу, да и крыша сверхпрочная. Поэтому от непогоды он не пострадал. Но 8 августа, когда стихия уже начала бушевать, Анатолий был в Новороссийске. Он сразу поспешил домой, когда город практически слился с морем.

По пути увидел на набережной Широкой Балки, как собирали трупы погибших, а от чьего-то мощного джипа остались лишь колеса: словно его раскатало катком. Машина одного селянина, которую он купил жене в подарок, вся помятая висела на дереве. Другие соседи чудом спасли своего железного коня: загнали в гараж за минуты до того, как мимо пронесся бурный поток. А вот туристам было прятаться негде, они ютились в автомобилях, откуда их потом и доставали из воды...

- Это был кошмар. Все, что у людей было на открытых площадках, унесло! - рассказывает пострадавший. - Безжалостная лава смывала даже "Икарусы". Никогда не думал, что такую махину может кувыркать, как щепку.

С тех пор Андреев, как и другие жители села, долго боялись даже обычных дождей. Да и сейчас здесь говорят, что подобное может повториться в любой момент, ведь горные реки непредсказуемы!

Может ли повториться страшная трагедия?

За 20 лет жизнь Широкой Балки особо не изменилась. Из плюсов - обустроили центральную набережную, поменяли асфальт на дороге, ведущей до центра, настроили новых красивых отелей... Но при этом в селе регулярно отключают свет. А из-за наплыва отдыхающих выезд в нормальный магазин по единственной дороге превращается в настоящее испытание.

- Из-за пробок это может занимать вместо привычных 10 минут больше часа! - сетуют жители. - Дорога усеяна машинами с обеих сторон! Что же будет, если вдруг здесь снова случится ЧС, как людям выезжать? Есть еще одна горная дорога для связи с цивилизацией, но проехать там может даже не каждый внедорожник. А общественный транспорт ходит сюда только летом.

Мостики, по которым жители переходили через местную речку, до сих пор не восстановлены. Кое-где люди самовольно сделали конструкции, по которым можно перебегать. Но в случае чего река снесет их, как щепки. Ее русло никто не чистит, полно и завалов деревьев непосредственно в горах. Они могут стать преградой для сели, если вдруг она снова пойдет вниз. Но все равно люди не хотят отсюда уезжать.

- Воздух здесь совсем другой, аура другая! - объясняет Мария Яковенко 20-летнему сыну Даниилу - ровеснику тех событий. Муж ее спустя годы умер от болезни, а строительство, прерванное стихией, поднимая четверых детей, она так и не завершила.

Анатолий Андреев и вовсе считает, что смерчи здесь не так страшны: мол, как они могли принести в горы такое сумасшедшее количество воды?

- Просто генерация жидкости у нас такая, что она берется неизвестно откуда, - размышляет он. - Например, пол ни с того ни с сего становится мокрым, а при этом дождей не было... Это нас природа предупреждает, что надо быть начеку!

Рафаэль Мишкин после ЧС переехал в Москву, но все равно вернулся в родную Широкую Балку. Несмотря на то, что каждый бугор здесь ему напоминает о тех страшных часах августа 2002-го:

- Природа непредсказуема, и с ней шутки плохи! - уверен пенсионер. - За каждую нашу ошибку она жестоко мстит! И даже сопротивляться в такой ситуации бесполезно! Поэтому нужно всерьез принимать предупреждения МЧС - благо, что сейчас система предупреждения работает гораздо лучше - и не шутить с окружающей средой!