В Геленджике девушка осквернила Вечный огонь. Фото: кадр из видео.

В Геленджике девушка осквернила Вечный огонь. Об этом стало известно после публикации в соцсетях видео. На кадрах видно, как подросток нагло топчется ногами по мемориалу. Как стало известно, снят ролик был в самом центре курорта. Именно здесь на улице Революционной установлен памятник Воину-победителю. Каждый житель и гость курорта видел этот монумент, который является культурно-историческим наследием Геленджика и частью военной истории всей страны.

Мужчина, который снимал видео, сделал замечание девушке и попросил ее уйти.

- Что ты делаешь? Слезай давай! - кричит автор ролика.

Когда подростку сделали замечание, она стала возмущаться. Фото: кадр из видео.

Однако в ответ подросток начинает возмущаться, объясняя, что не слезет, потому что ей не выдали какие-то билеты.

Стоит сказать, что роликом, который распространился в соцсетях, уже заинтересовались в полиции.

- По факту выявленного в социальных сетях видео ОМВД России по Геленджику материал зарегистрирован, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.

Также в полиции Кубани добавили, что на данный момент правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Поведение девушки может быть расценено как осквернение памяти павших защитников. А за это ей придется отвечать по всей строгости.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре округа.

Напомним, накануне похожий случай произошел в Апшеронске. Там пара молодых людей шокировала публичными ласками у Вечного огня.

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