В горах Сочи 47-летний турист скончался от удара молнии

Туриста не смогли спасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Сочи произошла трагедия днем 7 августа. На вершине горного хребта Аибга пошел дождь с грозой и молнией. В это время по тропе туристы спускались вниз по склону. Одна из молний ударила в 47-летнего мужчину.

На помощь к пострадавшему сразу поспешили отдыхающие и сотрудники. Мужчину пытались откачать, но попытки не увенчались успехом.

Турист из Уфы скончался на месте. По словам очевидцев, с ним был сын. Парня оглушило во время удара молнии.

- Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, молния попала в мужчину на открытом участке. Турист находился на высоте 2100 метров над уровнем моря.

- При пешем спуске в районе горного хребта Аибга его поразила молния, в результате чего пострадавший получил электрический разряд, несовместимый с жизнью, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.