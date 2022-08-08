В Краснодаре пьяный дебошир сломал нос полицейскому

За избиение полицейского на краснодарца завели дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вечер 4 августа закончился потасовкой с полицией для одного из жителей многоквартирного дома по улице Селезнева. На 45-летнего Александра нажаловались соседи.

- Он тут угрожал ходил всем, скандалил, - рассказывали они "КП" - Кубань".

По вызову приехал наряд патрульно-постовой службы. Они попытались усмирить пьяного соседа. Но он сопротивлялся. И даже больше.

- В какой-то момент он развернулся и как даст кулаком в лицо полицейскому, тот упал, - продолжают соседи.

Выяснилось, что при исполнении был прапорщик полиции Максим Бондаренко. Нападавший дебошир сломал ему нос.

- Следственным отделом по Карасунскому округу СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника одного из батальонов патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Краснодару (ч.2 ст.318 УК РФ), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас буйный сосед с улицы Селезнева уже написал явку с повинной. Он полностью признал свою вину. Однако его ждут суд и наказание за избиение полицейского при исполнении.