«Тайфун» «выписал» нарушителям парковки почти 2 млн рублей штрафов

Искусственный интеллект ищет неправильно запаркованные авто на улицах Краснодара. Фото:сайт parkingkrd.ru.

В столице Кубани с 27 июля начали работу мобильные автоматические комплексы «Тайфун». Такие «инспекторы» пришли на смену эвакуаторам. Раньше, припарковавшись где придется, водители рисковали остаться на время без машины, а потом искать ее на платных штрафстоянках по городу. Сейчас нарушителей правил парковки на краснодарских улицах находят фотофиксаторы.

- Сейчас в Краснодаре работают два «Тайфуна». Оснащенные ими автомобили курсируют по 13 наиболее проблемным улицам. Они устанавливаются в салоне автомобиля и в автоматическом режиме фиксируют на фото и видео неправильную остановку и стоянку транспорта. Комплексы «видят» государственный номер, местоположение, дату и время нарушения с помощью координат систем ГЛОНАСС/GPS, - рассказали «КП» - Кубань» в краевом Центре организации дорожного движения, автомобили которого оборудованы комплексами «Тайфун».

Нарушения правил стоянки теперь фиксируют без участия инспекторов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Искусственный интеллект комплексов «Тайфун» передает все данные о нарушениях правил остановки и стоянки в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там они обрабатываются, и владельцам неправильно припаркованных и поставленных на стоянку автомобилей выписывается штраф: он составляет 1500 рублей.

Меньше чем за месяц водителям в Краснодаре выписали более 1500 штрафов. По данным краевого Центра организации дорожного движения, с начала работы в Краснодаре мобильных комплексов «Тайфун» ими зафиксировано более 1200 нарушений. Владельцы неправильно припаркованных авто заплатят почти 2 млн штрафов.

Неправильная парковка обойдется в 1500 рублей. Фото: сайт parkingkrd.ru.

КОНКРЕТНО

Цифровые «инспекторы» - пилотный проект

- Появление на улицах Краснодара комплексов «Тайфун» - часть пилотного проекта, - пояснили в министерстве транспорта Краснодарского края. - В его рамках краевой Центр организации дорожного движения также мониторит нарушения на дорогах региона с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.