В Краснодарском крае на винодельнях играют классику, смотрят на звезды и проводят выставки

Пикники с живой музыкой проводят в «Шато де Талю». Фото: сайт винодельни.

В усадьбах нашего региона можно на просто попробовать новые вина и прогуляться по виноградникам, а совместить эту обязательную программу с посещением культурных событий. «КП»-Кубань» собрала пять классных арт-мероприятий, на которые винодельни приглашают в августе.

Классика для желудка и ушей

Винодельня «Винотеррия» (24-й км автодороги А-290, напротив хутора Семигорский под Анапой, тел. +7 (989) 240-03-69) приглашает на «Ужин от шефа» в сопровождении классических музыкантов: скрипачей и пианистов из Анапы и Новороссийска. 12 августа в 17:00 с шефом ресторана винодельни Евгением Вийтыком высокую кухню готовит бренд-шеф сочинского ресторана Riviera Sunrise Татьяна Константинова, а 19 августа – шеф «Поляны сказок» Вячеслав Куликов. Цена билета 5000 рублей.

В «Винотеррии» можно послушать классическую музыку. Фото: сайт винодельни.

«Видеораскопки» от лауреата Канн

В усадьбе «Голубицкое» (станица Голубицкая, ул. Красная, 299, тел. +7 (963) 990-00-93) можно погулять по парку арт-объектов в виноградниках и бесплатно, но по записи увидеть выставки резидентов фонда искусств. До 20 августа открыт видеопроект победителя Каннского видеофестиваля и кинофестиваля «Дух огня», московского художника Михаила Максимова «Абортивная археология vs бережная археология». Для него автор оцифровал в 3D находки из музеев Тамани и детские песочные замки на пляжах Азовского моря.

Усадьба «Голубицкое» приглашает на выставку Михаила Максимова. Фото: сайт винодельни.

Следим за звездами с бокалом

Гравитационная винодельня «Скалистый берег» (Анапа, село Варваровка, тел. +7 (903) 410-34-10) раз в неделю в 19:30 и при условии хорошей погоды приглашает на лекцию с дегустацией «Вино и звезды». Она включает наблюдения за Луной, звездами и глубоким космосом в самый большой в Анапе телескоп Sky-Watcher Dob за глубоким космосом, увлекательную лекцию автора книги «Как наблюдать за звездами» Руслана Ильницкого и дегустацию пяти премиальных вин.

Музыкальная гостиная... замка

Во французском замке винодельни «Шато де Талю» (Геленджик, ул. Фадеева, 52А, тел. +7 (988) 332-60-80) каждый вторник в 18:00 проходит «Музыкальная гостиная», где блюда высокой кухни сопровождает концерт. 9 августа гостиной споет Стефи Лео – участник шоу «Песни» ТНТ и финалист «Минуты славы»: цена билета 3500 рублей. А 27-28 августа в 18:00 на панорамной площадке «Прованс» с видом на море, Маркотхский хребет, виноградники и замок пройдут пикники с живой музыкой и винными играми, цена билета 2500 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ

Мистика и йога в Абрау

В центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» (пос. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19, тел. +7 (918) 040-15-97) каждый день можно поехать на ночную экскурсию «Тайны и легенды Абрау-Дюрсо», где вам расскажут про проклятье 13-го туннеля, испытание Пьяной лестницы и встречи со сверхъестественным (цена билета 3000 рублей). А 20-21 августа посетить посетить эко-фестиваль «Равновесие»: позаниматься йогой на сап-бордах и побывать на мастер-классе гуру из Москвы.