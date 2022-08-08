«У нас заберут рынок»: рекламщики Кубани выступили против скандального законопроекта

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

В июле на внеочередном заседании Государственной думы депутаты в первом чтении приняли поправки в закон «О рекламе», предполагающие создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Законодательная инициатива вызвала крайне негативную реакцию парламентариев, представителей отрасли и надзорных органов. Почему законопроект может привести к закрытию тысяч компаний по всей стране, а также многомиллиардным потерям бюджетов, в материале «Комсомольской правды».

Законодательная инициатива

Поправки в закон «О рекламе» на рассмотрение депутатов Государственной думы вынес представитель фракции «Единая Россия» Артем Кирьянов. Согласно инициативе, единый оператор возьмет под контроль все цифровые рекламные поверхности, а также объявления, публикуемые в интернете.

Кирьянов пояснил, что подобный контроль над рекламными поверхностями и сервисами даст возможность избежать публикации вредоносной информации, которая может использоваться недружественными странами и быть направлена на дискредитацию национальных интересов.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Против законопроекта открыто выступили депутаты ГД. Член фракции КПРФ Николай Арефьев отметил, что закон максимально позорный и не имеет ничего общего с защитой государственной безопасности.

По его словам, точечные взломы случались, однако до сих пор не было ни одного прецедента, когда бы уличные цифровые рекламные площадки или же мониторы в общественном транспорте транслировали вредную или опасную для государственной безопасности информацию.

С критикой законопроекта также выступила Федеральная антимонопольная служба. По мнению ведомства, которое привело агентство «Интерфакс», инициатива приведет к ухудшению ситуации на рекламном рынке.

Самая главная претензия, которую высказали депутаты, а также представители надзорного ведомства, - угроза монополизации рынка рекламы, так как преференции сконцентрируются в руках одного игрока.

Законопроект был опубликован 8 июля в базе документов Госдумы, само рассмотрение инициативы состоялось на внеочередном заседании нижней палаты 15 июля, где она была принята в первом чтении при условии внесения поправок. На их подготовку выделили 30 дней. Первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября, однако источники ТАСС сообщали, что до сентября могут состояться дополнительные пленарные заседания, где может быть рассмотрен законопроект.

При этом ФАС уже выступила с предложением продлить срок внесения поправок до 5 сентября. Представители рекламной отрасли в свою очередь написали коллективные письма в адрес председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, а также председателя Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и других.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

На контроле уполномоченного

В Краснодарском крае законопроект обсуждался на конференции «Ведение бизнеса в условиях санкций. Меры поддержки бизнеса», организатором которой выступил аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Участники конференции обменялись мнениями по законопроекту. Так, с критикой инициативы выступил директор краснодарского филиала компании Gallery Алексей Карасев. Он отметил, что инициатива вредна и будет иметь разрушительный эффект, от которой пострадают все игроки рекламного рынка.

В частности, монополия на управление цифровыми рекламными поверхностями приведет к закрытию до 90% рекламных компаний, а также фирм из смежных отраслей. Без работы только в Краснодаре могут остаться порядка двух тысяч человек.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Игорь Якимчик отметил, что с ситуацией он знаком. Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей России, в том числе и председатель Борис Титов также выступают на стороне представителей рекламных компаний.

- Кроме того, от аппарата уполномоченного готовится письмо в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина, где говорится об опасности недобросовестной конкуренции при принятии соответствующих поправок в закон «О рекламе», - подчеркнул Якимчик.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Круглый стол участников рынка

Более детально законодательную инициативу и последствия от ее принятия обсудили во время круглого стола, посвященного рекламной отрасли, организованного Общественной палатой Краснодарского края. В нем приняли участие представители рекламного рынка, местной и региональной власти, а также общественники.

В рамках круглого стола с докладом по законопроекту выступил и руководитель краснодарского филиала Gallery. В своей речи он сделал упор на беспрецедентных привилегиях, которые получит единый оператор.

В частности, он единолично будет формировать схемы размещения цифровых рекламных конструкций на территории России, устанавливать свои конструкции без торгов сразу на 30 лет, а также будет освобожден от необходимости получения специального разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Единый оператор также сможет игнорировать нормы ГОСТа, которым сейчас руководствуются игроки рекламного рынка, а также ограничения, связанные с запретом на размещение конструкций на объектах культурного наследия.

- Единый оператор будет выбран из компаний-участников рынка согласно установленному в законопроекте перечню критериев. Таким образом, крупный участник рынка станет этот рынок контролировать. То есть, законопроект фактически устранит конкуренцию, дающую стимул для развития его участников, а также приведет к деградации отрасли, снижению поступлений в бюджеты различных уровней, массовым банкротствам, увольнениям и, как следствие, росту безработицы и социального напряжения, - отметил Алексей Карасев.

К негативным последствиям от принятия законопроекта директор краснодарского филиала компании Gallery отнес также вмешательство в работу региональных органов власти, которые лишатся права на согласование размещения рекламных конструкций.

По его словам, это негативным образом отразится на архитектурном облике городов, поскольку курировать установку рекламных площадей будет частная компания без согласования с профильными ведомствами в администрациях регионов.

Еще один негативный фактор – упразднение института торгов при размещении рекламных конструкций. По мнению Карасева, это приведет к тому, что городской и региональный бюджеты недополучат существенные объемы средств.

В частности, в 2014 году торги на право размещения рекламных конструкций обеспечили бюджету Краснодара доход порядка 1 млрд рублей.

Опасным моментом станет и отсутствие контроля со стороны надзорных органов. Единый оператор сможет самостоятельно транслировать любую информацию, что противоречит изначальному посылу законопроекта, который должен бороться с предотвращением тиражирования вредной информации, несущую опасность для государства.

- Это создает зависимость государственных институтов от действий коммерческой структуры и осложняет возможность оперативного вмешательства или приостановки деятельности такой организации. Также повышаются риски безнаказанности за нарушения в деятельности подобной компании, включая невыплату налогов, размещение противоправной информации, нарушение отраслевых стандартов и правил. Механизмов контроля за безопасностью конструкций единого оператора законопроект также, - подчеркнул Алексей Карасев.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Он добавил, что законопроект приняли в спешке. Инициатива не обсуждалась с участниками рынка, региональными и муниципальными органами власти.

Еще один показательный момент – критика со стороны многих депутатов Государственной думы, надзорных органов, в числе которых Федеральная антимонопольная служба, а также отраслевых объединений - Ассоциации коммуникационных агентств России, Опоры России и, конечно же, непосредственных участников рынка.

Действующий закон «О рекламе», пояснил Алексей Карасев, полностью регламентирует информацию, размещаемую на цифровых носителях. Макеты предварительно проходят несколько стадий согласования, в том числе юристами и профильными специалистами.

- Прямого онлайн-размещения роликов или иного контента на цифровых носителях никогда не производилось и не производится. При этом передача информации проводится по закрытым каналам связи. Лица, имеющие доступ к управлению системой вывода контента на цифровые экраны, являются штатными сотрудниками компаний-рекламораспространителей и регулярно проходят соответствующий инструктаж, - отметил Алексей Карасев.

Операторы наружной рекламы используют лицензированное программное обеспечение, которое обладает особым уровнем защиты. Вся информация при этом хранится на серверах, находящихся исключительно на территории России.

На каждой конструкции установлены камеры, которые постоянно контролируют транслируемое изображение. Также установлены контроллеры электропитания под внешним управлением. При потере контроля над экраном, например, при физическом подключении, его можно оперативно выключить удаленно.

- При этом любая успешная несанкционированная кибератака на систему единого оператора предоставит доступ ко всем экранам страны одновременно, в то время как контроль за такой системой многократно осложняется географической и технологической спецификой, - сказал Алексей Карасев.

Представители рекламной отрасли, участвовавшие в круглом столе, согласились с высказанными тезисами и отметили, что рассматриваемый законопроект губителен для отрасли. Его принятие запустит необратимый процесс схлопывания рекламного рынка и приведет к деградации сферы.

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Егор Робский отметил, что поправки в закон «О рекламе» в таком виде не могут быть приняты и требуют существенной доработки. Соответствующее обращение сделано на имя президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина.

В свою очередь, заместитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Екатерина Мамий еще раз отметила, что региональный аппарат обратился к омбудсмену Борису Титову с просьбой не допустить принятия законопроекта.

Поддержка отрасли

Отдельно на круглом столе обсудили предложение о снижении размера платежей за размещение рекламных конструкций на 50%, которое предусмотрено мерами господдержки отрасли наружной рекламы.

Заместитель директора, начальник отдела мониторинга малых архитектурных форм и информационных конструкций МКУ МОГК «Градинформ» Александр Марьенко пояснил, что соответствующее решение будет принято в сентябре.

Он добавил, что операторы уже сейчас могут подавать документы на продление основного договора и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год.