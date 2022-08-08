Герметичные пакеты - уже не модно!

В начале десятых к смартфону относились, как к золотому яичку, сейчас же им делают фото даже под водой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А сфоткай меня под водой, как я ныряю!

Обычно на этой фразе заканчивается спокойный отдых, и начинаются судорожные поиски нового средства связи. Так было раньше, но не сейчас. Новые технологии дали возможность избавиться наконец от унизительных целлофановых пакетиков. Перестать трястись за телефон вблизи воды или на пыльной сафари-экскурсии. Но здесь важно знать, какую модель лучше выбрать себе в попутчики. Откроем тайну: такие смартфоны сейчас вовсе не обязательно стоят космических денег. Хотя характер имеют весьма стойкий, как у космонавтов.

- Папа, я снимал медузу и утопил телефон!

- Доченька, он совершенно случайно упал в кружку с чаем!

- Здесь на стройке пыль столбом, но попробую сфотографировать ваш будущий дом.

В такие моменты уже можно не волноваться за связь с близкими, если еще при покупке смартфона обращать внимание на специальную маркировку. Международный стандарт Ingress Protection (IP) был разработан специально для того, чтобы четко определить уровень защиты гаджета. Маркировка состоит из четырех символов: IPХХ. Первая Х – степень противостояния пыли и мелким частицам, вторая Х – влагонепроницаемость. При выборе и чтении инструкции обязательно стоит обратить внимание на эти две маркировки: IP67 или IP68. Чем выше – тем надежнее.

Итого: мама продолжит веселое чаепитие с подружками и останется на связи, малыш не будет наказан (а отдых – испорчен), прораб не пропадет внезапно с радаров.

Но это не значит, что при выборе верного мобильного спутника придется забыть о других «плюшках», которыми оснащены смартфоны, менее устойчивые к вредным воздействиям. Специалисты компании МТС составили рейтинг самых удачных вариантов, сочетающих в себе надежность, качество и современный функционал. В первую пятерку вошли Samsung Galaxy A52, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Plus, iPhone 12 и Apple iPhone 13. Подробнее о супервозможностях каждого из супергероев расскажем чуть позже.

- Мам, дай свой телефон, мы будем снимать в бассейне мультик про Немо!

Первые смартфоны под водой

В начале десятых к смартфону относились, как к золотому яичку, и чуть ли не оборачивали ватой. Именно в это время производители поняли, что, помимо мозгов, новые телефоны нуждаются в изрядной прочности. Первым прецедентом, о котором вспоминают чаще всего, стал Motorola Defy на базе Android. Говорят, он был не слишком красив, но чертовски надежен для того времени. Очень эффектно было в 2011 году, сидя в баре, небрежно опустить телефон в бокал с напитком. И наслаждаться изумлением товарищей. Благодаря водостойкому корпусу модель не просто была защищена от легких брызг и капель. Присвоенный ей стандарт IP67 и уникальный водостойкий корпус уже тогда позволяли Defy провести полчаса на глубине до одного метра без потери работоспособности.

С тех пор утекло много воды, некоторые из компаний-производителей канули в лету, так что вернемся к современным чудесам техники.

- Мне бы особенный телефон. Для отпуска с тремя детьми и женой-блогером…

Самый демократичный из пятерки лидеров

В нашей компании единственный претендент на победу с маркировкой IP67 - Samsung Galaxy A52. Несмотря на демократичную стоимость, это отличный вариант для отдыха и путешествий. Как утверждает производитель, Galaxy A52 не испугается даже получаса купаний в пресной воде. Дисплей 6,5 дюйма с высоким разрешением и яркими красками. 4 камеры (5 - 64 МП), оптическая стабилизация, широкоугольная и макросъемка. 128 ГБ памяти и отличное звуковое воспроизведение сохранят все впечатления об отдыхе.

Посерьезнее и подороже: четыре флагмана с маркировкой IP68

Huawei P50 Pro выдержит до 15 падений с метровой высоты. А потом еще и отработает «водную» фотосессию с брызгами и незапланированными падениями. Экран 6,6 дюйма, разрешение 1228×2700, не бликует на солнце. Камера с четырьмя режимами схватит все мельчайшие детали. И такой активной работы благодаря емкости батареи может быть до 24 часов.

Samsung Galaxy S22 Plus не только сможет случайно (или нет) нырнуть с мамой в бассейн, но и затем долго развлекать ребенка популярной игрушкой. Спасибо отличной технической оснастке и энергоемкости. Выглядит стильно, снимает превосходно, даже в темноте. Есть широкоугольная камера на 50 Мп (можно делать зачетные панорамы) и телеобъектив на 10 Мп со стабилизацией.

iPhone 12 (как и более высокая модель) тоже может провести под водой до получаса, причем даже на шестиметровой глубине. По диагонали экрана, разрешению и контрастности 12-й ничем не уступает 13-му. И благодаря объективам обеспечивает такое же крутое качество снимков в разных режимах. Всю сложную работу телефон делает за нас, остается наслаждаться объемом изображений почти в 256 Гб.

Apple iPhone 13 в рекомендациях не нуждается, и все же. Помимо водозащиты и других вышеописанных свойств предшественника, флагман имеет корпус из авиационного алюминия. Поэтому падение с небольшой высоты ограничится парой царапин, да и экран тоже защищен лучше, чем у всех остальных «яблочных» моделей.

А что еще он выдержит?

Не забывайте, что маркировки IP67 и IP68 еще не говорят о том, что смартфон бессмертен. Использовать возможности стоит в разумных пределах. Лучше всего при использовании принимать к сведению минимальные данные IP.

Например:

- IP67 свидетельствует о том, что телефон имеет защиту от пыли и не «замкнется в себе», попав под дождь или на короткое время – в воду (при условии, если сразу будет спасен). Читайте внимательно инструкцию.

- IP68 означает, что гаджет сможет выдержать примерно 30 минут под водой на глубине до 1 метра. И при этом, возможно, даже производить фото- и видеосъемку. От пыли тоже не пострадает.

При единых маркерах разные модели имеют свои особенности. И если вы ждете от смартфона работы на пределе возможностей – лучше уточнить заранее, почитать, узнать у продавцов.

Узнать больше и выбрать оптимальный вариант надежного смартфона для отдыха всегда помогут специалисты в любом из магазинов компании МТС.