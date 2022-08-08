В Краснодаре задержали скандального блогера-провокатора «Мага-торнадо»

Полиция проводит проверку Фото: кадр из видео

В Краснодаре задержали скандального водителя-блогера. Мужчина выкладывал в соцсетях провокационные видео, которые снимал на дорогах Краснодарского края. О задержании сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

35-летний задержанный мужчина – житель Горячего Ключа. На просторах Интернета он больше известен под именем «Мага-торнадо». Ему же скандальный блогер старался соответствовать.

На своих страницах в социальных сетях водитель выкладывал записи, как опасно маневрировал на дорогах, создавая аварийные ситуации. Водителям же приходилось выслушивать и оскорбления. Свое недовольство мужчина сопровождал массой нецензурной лексики. А бывало и решал не на словах. Так, блогер припарковался около автомобилиста, подошел к нему и, все в той же манере хамя, ударил водителя по рукам.

В отделе полиции мужчину уже объяснил свое поведение. По словам блогера, он позволил себе лишнее во время дорожного конфликта.

- Ехал по дороге, где пробка собирается постоянно. Ехал справа, меня человек подрезал, начался дорожный конфликт. При этом я позволил себе лишнее - распустил руки. Самое большое упущение – я показал это на общее обозрение, - сказал мужчина.

К слову, свою вину он полностью признает и готов понести наказание.

- Я подал плохой пример, не нужно было этого делать, это карается законом, - подытожил свое раскаяние водитель.

Теперь оценить поступок блогера и определить ответственность за хулиганские выходки предстоит полиции.

- Проводится проверка, в ближайшее время действиям правонарушителя будет дана правовая оценка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.