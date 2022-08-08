Миопия школьников: как снизить прогрессирование близорукости и избавить ребенка от очков

Как снизить прогрессирование близорукости и избавить ребенка от очков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится учебный год — время, когда глаза школьников испытывают повышенную нагрузку. Ситуацию усугубляют всевозможные гаджеты, в которых подростки «зависают» часами. Как результат — многие ребята сталкиваются с близорукостью.

Как замедлить ее прогрессирование и избавить ребенка от необходимости носить очки или контактные линзы? Этими вопросами задаются родители. И неспроста. Ведь лазерную коррекцию зрения детям до 18-ти лет не делают, а корректирующие очки не всегда удобны, особенно ребенку.

Хорошим решением при детской и подростковой близорукости являются ортолинзы. Это специальные газопроницаемые жесткие контактные линзы, которые ребенок надевает на ночь, а утром снимает. После такого сна ваш ученик будет хорошо видеть без очков и линз по меньшей мере сутки.

Как снизить прогрессирование близорукости и избавить ребенка от очков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ваш ребенок не будет опасаться, что разобьет очки или потеряет контактные линзы, не будет стесняться своей проблемы и сможет вести активный образ жизни — спокойно бегать, прыгать и играть с ровесниками.

Еще один плюс ортокератологии в том, что она тормозит развитие близорукости. Это очень важно именно в детском и подростковом возрасте, когда ребенок растет и близорукость прогрессирует.

Подбираются ортолинзы индивидуально - с учетом остроты зрения у ребенка, степени близорукости и индивидуальных параметров роговицы. Носить такие линзы можно с раннего возраста. Также они могут быть рекомендованы тем, кто по каким-то причинам не может сделать лазерную коррекцию зрения или носить очки и дневные линзы.

Получить консультацию по ортолинзам можно в Краснодаре по адресу:

ул. 70 лет Октября, 17 - Офтальмологический кабинет.

Прием ведет врач-офтальмолог Альбина Анатольевна Гонтарь.

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