МРОТ с июня в Краснодарском крае 2022: размер и расчет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальный размер оплаты труда в Краснодарском крае постоянно растет. За последние полгода он увеличился почти на полторы тысячи рублей. Это объяснялось высокой инфляцией.

Еще зимой МРОТ на Кубани составлял 13 890 рублей, а уже в июне увеличился до 15 279 рублей. Это было так называемым базовым значением по России. То есть в некоторых регионах цифра могла быть выше.

Расчет МРОТ с июня в Краснодарском крае 2022 зависит от трех вещей: трехстороннего соглашения с повышенной базой, районных значений и надбавок. Каждый регион устанавливают свои цифры.

Так, МРОТ с июня в Краснодарском крае 2022 составил 15 279 рублей для работников бюджетных организаций и 16 043 – для коммерческих. Отмечается, что на Кубани предусмотрена надбавка в размере 5% от федерального минимального размера оплаты труда.

Напомним, что соблюдать региональный МРОТ обязан каждый работодатель. Начислить персоналу зарплату ниже минимального размера можно всего в одном случае – неполного рабочего дня сотрудника.

Важно, что МРОТ с июня в Краснодарском крае 2022 облагается налогом. То есть из минимального размера оплаты труда работодатель удержит 13%.