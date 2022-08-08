Даниил мечтает стать IT-специалистом. Фото: личный архив семьи

Серебряный медалист из Краснодара не смог поступить в престижный вуз из-за сбоя на сайте Госуслуг. Теперь бывший одиннадцатиклассник и его родственники пытаются доказать, что мальчик сделал все как положено и по праву может считаться зачисленным на факультет инфокоммуникационных сетей и систем в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Случились неполадки

Даниил Жигарев учился в кадетском корпусе, но после 9-го класса решил уйти в обычную школу. Два года он упорно шел к цели - хотел получить IT-профессию. С выбором определился сразу и после получения результатов ЕГЭ стал отправлять документы в университеты Санкт-Петербурга. Ехать никуда не пришлось. Аттестат и заявление можно было сдать, не выезжая из родного города.

- Даниил подал документы в несколько вузов. В тот университет, в который он хотел пойти учиться, он набрал необходимое количество баллов, занимал неплохое место в рейтинге. Через портал "Госуслуги" 3 августа он направил согласие на зачисление. Потом перешел на сайт вуза, проверил, что все отобразилось, и обрадовался, успокоился. А через пару часов, зайдя на эту страницу, он увидел, что его согласия уже нет, - рассказала мама абитуриента Мария.

После обращения к операторам на сайт "Госуслуги" через сутки Даниил получил ответ - случилась техническая ошибка, и его согласие пропало из-за этого.

- Мы связались с университетом. Там сказали, что абитуриенту нужно получить официальный ответ от "Госуслуг" с подтверждением ошибки, - говорит Мария.

Трое суток Даниил звонил операторам на портал, но ответ был один - нужно писать в Министерство цифрового развития.

- Ждать ответ от ведомства надо месяц. Мы заявление написали 5 и 7 августа, прикладывая скриншоты переписки с Госуслуг. До их пор не пришел ответ, что наше обращение зарегистрировано, - отмечает мама Даниила.

В министерстве образования Краснодарского края в таких случаях посоветовали родителям обращаться в различные ведомства.

- Можно написать учредителю вуза. А также в Минцифры РФ, которое курирует портал, - ответили в пресс-службе краевого ведомства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это не первый случай, когда из-за технических сбоев на портале госуслуг будущие студенты с хорошими результатами по ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузы. На проблему уже обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

- За каждым таким сбоем — судьба человека. Связался с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. Соответствующая проверка Минцифры уже начата, - отметил Хинштейн в соцсетях.