Одной тысяче семей на Кубани незаконно отказали в выплатах на детей

В Краснодарском крае малоимущим семьям необоснованно отказали в пособиях на детей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В мае текущего года тысячи семей в Краснодарском крае столкнулись с отказами при подаче заявлений на новые социальные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. В Пенсионном фонде региона сочли, что люди не имеют права на финансовую помощь государства. Многодетные и малоимущие семьи были уверены в обратном и обратились за поддержкой в краевую прокуратуру. Ее сотрудники инициировали проверку по многочисленным отказам и жалобам.

- Проверка показала, что в государственной поддержке людям было отказано необоснованно. В качестве причины в Пенсионном фонде Российской Федерации по Краснодарскому краю указали доход семей, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения, - выяснили в надзорном ведомстве.

В каких-то случаях поводом для отказа стали социальные пенсии, которые по технической ошибке учитывали дважды. В итоге доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты оказались некорректными.

После того как в дело вмешались сотрудники прокуратуры, решения об отказах были отменены и семьи стали получать полагающуюся им материальную помощь.

Выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно были установлены президентом России в начале 2022 года. Мера призвана поддержать семьи с невысокими доходами. Однако в Краснодарском крае даже малообеспеченные семьи, в которых среднедушевой доход недотягивает до прожиточного минимума, столкнулись с тем, что их документы в территориальном отделе ПФР вернули с отрицательным решением.

- В моей семье пять человек - трое детей и двое взрослых. Прожиточный минимум на каждого члена семьи чуть менее 3,5 тысячи рублей, и мне отказали в пособиях, так как у нас на черный день есть небольшие сбережения в банке, - по словам кубанцев, мотивы для отказа были самыми разными. В некоторых случаях на вердикт повлияло превышение семейных доходов в несколько рублей.

В результате прокурорской проверки было вскрыто 1048 неправомерных решений от отказе в связи с превышением доходов. Сейчас права жителей региона восстановлены.

- По всем фактам допущенных нарушений закона в региональное отделение фонда внесено представление. Все ранее принятые решения пересмотрены, выплаты нуждающимся семьям назначены, - сообщили о результатах в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По итогам проверки три должностных лица территориального отделения Пенсионного фонда были привлечены к дисциплинарной ответственности.