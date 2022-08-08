В Краснодаре будут судить автоугонщиков-хакеров

В Краснодаре будут судить автоугонщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре перед судом предстанут злоумышленники, которых обвиняют в угоне автомобилей. Действовали автоугонщики очень изобретательно и продуманно. И эта схема может стать настоящим кошмаром для любого автовладельца.

Сначала подельники выслеживали потенциальную жертву. Причем, особой любовью пользовались именно машины южнокорейского автоконцерна Hyundai. Выбирали иномарки посвежее и устраивали настоящую слежку за хозяином. Выясняли, где он обычно паркует машину, как далеко живет от парковки. Даже наблюдали за окнами, чтобы понять, как рано ложится семья спать.

- Угонщики действовали очень изощренно. Перед угоном они составляли целое досье: отслеживали место парковки, выясняли, когда владелец возвращается с работы, дальность проживания владельца от места парковки автомобиля и наличие на автомобиле сигнализации, - рассказали подробности уголовного расследования в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Далее в ход шли технологии. Злоумышленники подбирали электронный код к автомобилю. По сути, изготавливали дубликат иммобилайзера – противоугонного устройства, которое, наоборот, должно блокировать запуск двигателя при попытке угона. Чтобы притупить бдительность хозяина машины, ему даже могли устроить несколько фальш-срабатываний замков на дверях.

Испуганный автовладелец, обнаружив, что у него внезапно открылось авто, выбегал на улицу, видел, что с автомобилем все порядке и возвращался домой. После нескольких таких тестов человек уже думал, что просто барахлит электроника и нужно при случае заехать на ТО. После этого угонщики приступали к завершающей стадии операции. Утром владелец, к своему ужасу, обнаруживал пустое место на автопарковке.

- Они похищали автомобили без взлома запирающих устройств дверей с помощью ключей со штатным иммобилайзером. Причем под каждую машину иммобилайзер настраивался индивидуально. Далее авто перегоняли в гараж, где уже начинали его обезличивать, - по словам сотрудников прокуратуры, у преступников уже были заранее готовы элементы кузова с поддельными идентификационными номерами.

Оригинальные элементы кузова с идентификационными номерами подозреваемые меняли на подделки: вырезали и приваривали другие детали. К машинам прикручивали новые номера. А чтобы у новых покупателей не возникло вопросов, к авто изготавливали весь пакет необходимых документов.

Таким образом с ноября 2021 года по март 2022 года подельники похитили три автомобиля марки Hundai. Одно авто им удалось продать до того, как на банду вышли правоохранительные органы.

В отношении 49-летнего жителя Ейского района и его 24-летнего напарника из Кущевского района было возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в Советский суд Краснодара для рассмотрения по существу.

За кражу, совершенную организованной группой, и подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства подельникам светит реальный срок лишения свободы.