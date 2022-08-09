Борис Корчевников почти ничего не слышит из-за опухоли

Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поклонники Бориса Корчевникова с тревогой следят за новостями о кумире. Невероятно добрый, позитивный и лучезарный, как отзываются о ведущем все, кто знаком с ним лично, уже более 10 лет страдает от тяжелого недуга. Из-за опухоли головного мозга Корчевников потерял слух.

Конечно, это внесло свои коррективы в работу. Перед съемками редакторы шоу «Судьба человека», которое ведет Корчевников, честно предупреждают гостей – ведущий плохо слышит и поэтому нужно будет проявить терпение и чувство такта.

- Некоторые фразы Бориса перезаписывают, некоторые он переговаривает сам. Редакторы всем заранее честно признаются, что Боря плохо слышит, но по факту, кажется, не слышит совсем. Это чувствуется по тому, как он внимательно вглядывается в лица, читает по губам, - поведал kp.ru осведомленный источник.

На телефоне Корчевникова установлен специальный переводчик для глухих. Он помогает преобразовать речь в текст, который выводится на экран гаджета. К тому же, у ведущего есть слуховой аппарат. Все это помогает ему вести задушевные беседы со звездами, которые доверяют ему сокровенные тайны.

Впервые о своем состоянии Борис Корчевников рассказал в августе 2015 года. Он откровенно поведал о том, как принял свой диагноз и как сражался с болезнью.

- Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни, - по словам Бориса в тот период он чувствовал только "бессилие и немощь чудовищную".

В 2022 году артист перенес очередную операцию, после которой началась тяжелая реабилитация.

- У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное, - признавался шоумен поклонникам.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Борис Корчевников решил не бросать любимую работу и совсем скоро вновь появится в эфире.