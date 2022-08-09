На Кубани водится один из необычных кузнечиков – акрида венгерская

Акриду венгерскую заметили в Краснодаре.

На Кубани водится один из самых уникальных кузнечиков – акрида венгерская. Насекомое любопытно тем, что летает, но не поет. Об этом рассказал «Дикий Юг».

Акрида венгерская совершенно удивительный, космического вида представитель фауны. Эти кузнечики предпочитают густую растительность лугов и очень любят влажность. Акриду очень сложно заметить, хотя она скачет чуть ли не под ногами людей. В последний раз на территории Кубани их заметили в южной столице.

- От природы все представители рода Acrida совершенно молчаливы. Если кузнечиков сложно заметить, но легко услышать по звуку, имитирующий игру на скрипке, которую не скроешь за густой травой, то эти прямокрылые не издают ни звука, - сообщили в «Диком Юге».

Найти необычных кузнечиков можно только случайно, буквально наткнувшись на них в траве. Правда, в случае акрид даже это редкость. Они прекрасно играют в шпионов, едва заметив опасность. Скрываются так, что даже самый зоркий глаз ничего не увидит.

- Эти микрокосмические пришельцы относятся к отряду прямокрылых и являются родственниками кузнечиков и саранчи. Сходство легко заметить и во внешнем виде. Акрида венгерская имеет удлиненное тело, сложенные вдоль него прямые крылья, большие задние лапы и расцветку, позволяющую скрываться в траве, - уточнили в «Диком Юге».

Кроме того, акрида венгерская – один из самых крупных представителей прямокрылых у нас. Длина самок достигает семи сантиметров. Узнать их можно по коричневым и белым пятнам на надкрыльях. Самцы немного скромнее. Их длина достигает максимум четырех сантиметров. Окрас у самцов и самок меняется в зависимости от окружающей среды. Он варьируется от зеленого до коричневого.

- Акрида венгерская - один из самых поздних кузнечиков Краснодарского края. Они появляются на свет во второй половине лета и встречаются до середины осени, - сообщили в «Диком Юге».

Прямокрылые питаются растениями и обитают в равнинной степной части, в предгорьях и по побережью Кубани.