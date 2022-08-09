Прививка по-прежнему актуальна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последний месяц заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае выросла в разы: если в начале июля ежедневное число вновь выявленных случаев колебалось в районе 100 в сутки, то 7 августа этот показатель снова перевалил за 500. Похожая ситуация по всей стране. В обществе заговорили о новой волне ковида, возврате масочного и прочих запретительных режимов, отмена которых еще недавно так радовала всех.

Все волнующие вопросы мы адресовали эпидемиологам. В эфире радио «Комсомольская правда» в Краснодаре на них ответила замглавы регионального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Новая волна COVID?

В больницах снова диагностируют коронавирус. Но его лечат чаще на дому.

- Рост числа заболевших коронавирусом в регионе есть. Но для эпидемиологов объективным показателем являются данные на сто тысяч населения. И он у нас даже ниже, чем мог бы быть. Эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая, потому повода для тревог пока нет. Сейчас инфекция больше похожа на сезонное ОРВИ, - сообщила Татьяна Гречаная. - Это уже не тот ковид, который валил с ног людей с пневмонией.

Штамм «кентавр» пока не найден

В Краснодарском крае не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «кентавр».

- Это новая вариация вируса. Его симптомы похожи на так называемый летний грипп. Есть диарея, тошнота, потому необходимо делать тест и на коронавирус, и на кишечную инфекцию. Болезнь протекает легко, но обращаться к врачу необходимо, - пояснила замглавы Роспотребнадзора на Кубани. – Пока случаев выявления этого штамма в регионе не было.

Карантинов и удаленки не будет

Региону не грозят новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

- Пока мы не видим для этого никаких предпосылок. Все ограничения сняты, но никаких очагов не возникло. У нас отдыхают тысячи россиян, но взрывной заболеваемости нет. А значит, угрозы распространения вируса нет, - сообщила Татьяна Гречаная. – Школьники будут заниматься по стандартной системе, все сокращения уроков сняты. Линейки 1 сентября также состоятся.

Детская прививка важна

В Роспотребнадзоре анонсировали осеннюю прививочную детскую кампанию против коронавируса.

- У нас в крае от ковида привито более 10 тысяч детей. И никто из этих детей не заболел. Более того, благодаря вакцине, никто не умер от коронавируса. Безопасность ее подтверждена, - уточнила Татьяна Гречаная.

Она сообщила, что в сентябре во всех детских учреждениях начнут предлагать вакцинацию от коронавируса. Отказываться от нее эпидемиолог не рекомендует.

Освежим память иммунитету

В Краснодарском крае рекомендовали ревакцинироваться от коронавируса.

- Как эпидемиолог, я советую делать прививку двухфазной вакциной «Спутник». Потому что наша иммунная память нуждается, если можно так сказать, в напоминании о вирусе, - уточнила замглавы ведомства. – И лучше, чтобы это был полный цикл вакцинации.

Вакцины, произведенные в России, по-прежнему защищают от всех штаммов коронавируса.

К слову, сделать прививку теперь можно только в участковой поликлинике. Мобильные пункты вакцинации пока не функционируют.

ВАЖНО

Эпидемиологи напоминают, что каждый конкретный человек по-прежнему может заболеть тяжело, попасть в реанимацию, умереть, а может практически не заметить инфекции. Потому беспечно относиться к ковиду, как и к гриппу, не стоит.