Девушка в татуировках из Новороссийска устроила прожарку туристам из Подмосковья на трассе

Фото: vk.com/ngnov

Сезон подсолнухов в разгаре. Они зацвели еще в середине июля. Но толпы туристов у полей не исчезают и месяц спустя. Они забивают обочины вдоль трассы. И все это – ради пары фотографий.

Некоторые даже устраивают целые сессии в полях. Как компания девушек из Новороссийска. С собой они взяли беременную модель. Задумали фотосессию на закате. Но планы девушек сорвали парни из Московской области. По пути они подрезали дам.

И девушки ответили – по микрофону для караоке. Внутри него была колонка. Благодаря ей фотограф превратила недовольство в стендап-шоу.

- Молодые люди, – громко закричала девушка. – Мальчики, в нашем городе так себя не ведут – не подрезают девочек.

Отвечать молодые люди не стали. Они улыбнулись и дали по газам. Но не учли, что впереди была мертвая пробка.

- Ясно, улыбайтесь дальше. Но еще раз подрежешь – и твой корнишон сотру на терке. Понял меня? Или что у тебя там, баклажан? Не переживай, все перетру. У нас девочек не подрезают.

Шутить молодые люди не стали. Они вступили в перепалку. Обвинили девушек в несоблюдении полос. Якобы они гуляли по рядам.

- Молодые люди, жмитесь к обочине. Будем проверять баклажан, раз вы такие умные, – еще раз пошутила девушка. А ребята ударили по газам.

- Наши гости считают себя Вин Дизелем из «Форсажа». Подрезать два раза, создав опасную ситуацию, а потом ещё и огрызаться! – добавила девушка. – И помните: мы где-то рядом.

Неизвестно, остановились ли парни на обочине. На этом моменте видео обрывается. И продолжения его уже не найти: ни в сети, ни на личных страницах героев.