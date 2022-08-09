Жительница Кубани поднялась на «семитысячник» в Киргизии

Ирина Мамедова взяла новую высоту. Фото: соцсети Ирины.

В составе молодежной сборной России Ирина Мамедова из Новороссийска поднялась на вершину высотой 7134 метра в Киргизии.

Президент новороссийской городской федерации альпинизма и председатель клуба «Норд-ост» Ирина Мамедова – не только красавица и мама двоих детей, но и профессиональная покорительница гор. Она занимается альпинизмом со школы. Мамедовой покорилось большинство вершин Кавказа и Доломиты. А недавно она поднялась сразу на два «пятитысячника»: Казбек (5054 метра над уровнем моря) и Эльбрус (5642 метра).

Ирина Мамедова на высоте 5000 метров. Фото: соцсети Ирины.

– Зимние восхождения на Казбек и Эльбрус были частью программы подготовки российской сборной к подъему на пик Ленина высотой 7134 метра на границе Киргизии и Таджикистана, – рассказала «КП» - Кубань» Ирина Мамедова. – Перед восхождением был длительный период тренировок, тестов на психологическую совместимость участников восхождения, проверка снаряжения и медкомиссия в Москве, потому что в ситуации подъема без кислорода на «семитысячник» значение может иметь любая мелочь.

Мамедова – одна из трех представительниц прекрасного, но никак не слабого пола в экспедиции на пик Ленина. Подняться на него было мечтой Ирины: гора находится в Ошской области – это третья по высоте вершина на территории стран СНГ и пятая по высоте в Памирских горах. Кстати, цена за коммерческий подъем на вершину начинается от 40 тысяч рублей.

При восхождении на одну из вершин Памира группе повезло с погодой, хотя были и бураны. Фото: соцсети Ирины.

– Вчера мы завершили восхождение и поднялись на вершину пика Ленина по маршруту 5А, который носит имя советского летчика Михаила Липкина: он посадил на склон пика Ленина на высоте 5200 метров самолет. По пути видели обломок самолета Липкина, – добавляет Ирина. – До этого около недели проходили акклиматизацию и поднимались на разные высоты из базового лагеря: пик Юхина на 5100 метров, потом разведали путь до 6000 метров. Климат здесь очень отличается от Кавказа, и высота по-другому чувствуется. Ветер и снег буквально обжигают.

Обломок самолета Липкина, в честь которого назван маршрут. Фото: соцсети Ирины.

Сейчас Ирина Мамедова возвращается домой из Киргизии: дорога займет несколько суток. В Новороссийске альпинистку уже ждут не только товарищи по увлечению, но и экскурсанты: Ирина водит новороссийцев и гостей города встречать рассвет в самые красивые места Маркотхского хребта.