Легионер ФК «Краснодар» признался, почему сбежал из команды Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Этой весной «Краснодар» пережил самый массовый отъезд легионеров в истории чемпионата России. За пару дней команду покинули сразу девять футболистов. Семь человек заморозили контракты, еще двое – разорвали.

Медиа обвинили в случившемся Гжегожа Крыховяка. По данным «Матч ТВ», поляк собрал иностранных игроков и предложил уехать из страны. Ранее это уже сделал тренерский штаб «быков».

Даниэль Фарке вместе с партнерами уехали из России из-за желания быть с семьями. Об этом же заявил капитан «Краснодара». Позже он опроверг собрание. Но заявил, что легионеры собирались. Только решение они приняли вместе. И он никого не уговаривал.

Спустя три месяца в Россию вернулись всего три легионера: Кристиан Рамирес, Джон Кордоба и Кайо. Остальные либо разорвали соглашение с «быками», либо нашли новые клубы.

Возвращение Кристиан Рамиреса удивило многих. Например, легенда «Краснодара» Юрий Газинский не понял, почему эквадорец уезжал весной. Защитник эту информацию никак не комментировал. Но неожиданно вышел к прессе после игры с «Локомотивом» (3:0), в котором он забил победный мяч.

- Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: «Окей, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию». В принципе, все так и вышло, – заявил футболист в интервью Metaratings.

Причем вернулся в Россию защитник с травмой. Он сразу прошел МРТ, которое выявило небольшое повреждение. Но сейчас это осталось позади. А Кристиан Рамирес уже стал лидером нового «Краснодара».