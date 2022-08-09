Посуду моет каждый за собой, уборка - по графику. Провели день с семьей, в которой живут 6 приемных детей

Супруги Шемелиных воспитывает 6 приемных детей. Фото: личный архив

В просторном доме Шемелиных в станице Роговской Тимашевского района звучит детское многоголосье. Младшие играют, старшие помогают родителям на кухне. В приемной семье Эльвиры Владимировны и Игоря Викторовича воспитывается шесть ребят разного возраста, еще семь – уже выросли, учатся или живут отдельно. Но в любой момент они могут прийти к маме за советом, за поддержкой или просто погостить.

В семье дети меняются

Супруги Шемелины взяли первых приемных детей в 2008 году из Новороссийска. Их старшие дети подросли, уехали учиться, только самая младшая жила вместе с родителями. Новенькие - Вадим и Алина - быстро освоились в доме, а потом сами предложили родителям взять еще ребенка.

- Наши дети всегда хотели, чтобы в семье их было много. Мы тоже не были против взять еще кого-то. Тем более до приемных мы воспитывали своих четверых детей. Привыкли. По-другому уже не умеем и не представляем себе, чтобы наш дом пустовал. Когда дети уезжают в лагерь, становится тоскливо, - рассказывает «КП» - Кубань» Эльвира Владимировна.

Девочки Вика и Настя появились в семье год назад. Фото: личный архив

Наверное, поэтому все три кровные дочери Шемелиных выбрали педагогическую стезю: 40-летняя Елена работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья в частной школе, 36-летняя Анна воспитателем в Роговской, а 17-летняя Валерия учится в педколледже. Сама Эльвира Владимировна по образованию зоотехник, но секретами учительского мастерства владеет в совершенстве. За столько лет родительства она знает, как помочь ребенку в учебе и разгрести конфликты, от которых, к сожалению, не уйти.

- Были проблемы с учебой у некоторых из детей. Например, Вадим и Захарчик никак не могли запомнить то, что мы повторяли дома. В школе учитель спрашивает – а они ответить не могут. Я не понимала, почему так, мои дети всегда хорошо учились. Даже плакала. Но потом психологи объяснили мне, что все дети – разные, кому-то все легко дается, а кому-то приходится сильно стараться, - делится приемная мама.

На день рождения все вместе пекут тори имениннику. Фото: личный архив

Но все же дети из детского дома в приемной семье меняются. Сыну Шемелиных Илье ставили задержку психического развития, но в 10 лет благодаря лечению и занятиям мальчику сняли диагноз. Сейчас парню 17 лет, он учится в колледже на мастера шиномонтажной мастерской. Сейчас Эльвира Владимировна учит читать 6-летнюю Вику. Она с 4-летней сестрой Настей появилась в доме год назад.

- Я всех детей сама учила читать, а Вике пришлось нанимать репетитора. Сейчас она уже читает хорошо, но не любит это дело, - признается с улыбкой Эльвира Владимировна. - Я считаю, что дети должны стараться, получать знания. Образование – это их опора в будущем, они с профессией не пропадут, смогут заработать на жизнь.

Дежурства – по графику

Быт семьи Шемелиных просчитан до мелочей. Посуду каждый моет за собой сам, но есть дежурный. В комнатах чистоту наводят ребята: мальчики на своей половине, девочки – у себя. Шемелины держат птиц. За неугомонным хозяйством присматривают взрослые, а помогают дети.

- Они выходят из семьи полностью самостоятельными. Я сама готовлю – дети со мной. Они могут сварить обед, испечь пироги. Ходим вместе в магазин, чтобы у них не было представления, что продукты берутся как по волшебству, - говорит Эльвира Владимировна.

– Стирка, уборка – все основные домашние дела им знакомы. При этом они всегда заняты. Если не в школе, то идут на кружки. Важно, чтобы они учились распределять свое время и заниматься чем-то полезным.

У каждого ребенка в семье свои обязанности. Фото: личный архив

Все стены в доме Шемелиных украшены картинами из алмазной мозаики. Это увлечение средних и младших детей. Родители бережно относятся к такому хенд-мейду. Для каждой картины заказывают рамки.

Дети навсегда

После 18 лет по закону дети из приемных семей получают жилье и начинают самостоятельную жизнь. Но семья Шемелиных поддерживает связь со своими воспитанниками. Многие из них приезжают в гости на выходные и каникулы.

- Двое мальчиков уже учатся, потом планируют идти в армию. Они уже совершеннолетние, пока жилье не получили. Мы их не торопим, впереди армия, а квартира будет стоять пустой. Мы не против, пусть приезжают. Куда им еще ехать? Это наши дети, хоть мы их не рожали, - говорит Эльвира Владимировна. – Мне это странно - все время я была мамой, а после 18 лет вдруг стали чужими? Мы с ними ели за одним столом, жили под одной крышей, делили и хорошее, и плохое. У этих детей достаточно предательств, которые они пережили за свою жизнь. Больше им не нужно.

КОНКРЕТНО

Сейчас в приемной семье Шемелиных воспитываются 17-летний Илья, учащийся колледжа в Тимашевске, 16-летняя Валя, 15-летняя Ира, 12-летний Захар, 6-летняя Вика и 4-летняя Настя.