+42 градуса в тени. На Кубани антициклон раскочегарит адский котел

Жителям Кубани советуют подготовиться к надвигающемуся зною. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юг страны накроет аномальный зной. Многие жители Краснодарского края уже устали от 35-градусной жары, установившейся с июля. Передышка от палящего солнца в виде дождей хоть и была, но температурные отметки сильно не упали. Август, по прогнозам, не на шутку раскочегарится. Да так, что кубанцы в буквальном смысле этого слова будут взывать к небесной канцелярии о пощаде.

С 15 августа на территории региона отметки начнут зашкаливать. Температура в тени поднимется до +40 градусов, а местами даже до +42! При этом уже утром будет невыносимая духота.

- Такие отметки будут связаны с влиянием малоподвижного обширного антициклона. Нисходящими потоками, сжимая атмосферу, он будет ее сильно разогревать. И это, несмотря на то, что лето, казалось бы, клонится к закату, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. – Приближаться к 40 градусам значения начнут уже в выходные дни, причем не только в Краснодарском крае, но и в соседних регионах.

По словам метеоролога, для этого времени года 40-градусные отметки все-таки считаются высокими.

- Аномалия среднесуточной температуры превысит норму на 7 и более градусов, - добавляет Леонид Старков. - Правда, ждать ли нам рекордов, сказать пока сложно. В некоторых регионах в августе отмечались и выше отметки.

Синоптик советует жителям Кубани подготовиться к надвигающемуся зною. Этот период ожидается долгим.

- Пока, по нашим прогнозам, такая жара установится минимум на неделю. Но не исключено, что 40-градусные отметки сохранятся и на более длительный срок – до 20-х чисел августа, - уточняет метеоролог.