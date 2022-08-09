Экстремальный зной. Аграрии Кубани оценили возможные потери из-за жары

Аграрии продолжают трудиться в поле, несмотря на августовскую жару. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики бьют во все колокола - на Краснодарский край надвигается опасный зной. Температурные отметки в дневные часы будут зашкаливать - в тени ожидается выше +40 градусов. А уж что будет на солнцепеке и представить страшно! Тем временем в этих непростых условиях работают аграрии. Они делают максимум для того, чтобы регион собрал хороший урожай. Уже известно, что в этом году собрали рекордное количество зерна - 12,4 миллиона тонн. В их числе - 10,7 миллиона тонн пшеницы.

Но на этом страда не заканчивается - аграрии продолжают трудиться в поле. И высокая температура их не пугает. По словам работников сельского хозяйства, жара не окажет влияния на состояние сельхозкультур, а также сроки их уборки.

- Все полевые работы проходят в штатном режиме, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Прямо сейчас на Кубани активно убирают фрукты и овощи, сахарную свеклу. В ближайшие недели начнется уборка таких поздних пропашно-технических культур, как соя, подсолнечник, кукуруза.

- Их состояние оценивается как хорошее, - добавляют «КП» - Кубань» в ведомстве. - Так как запас продуктивной влаги в метровом слое почвы под ними в большинстве районов края составляет в среднем более 90 миллиметров. Этого более чем достаточно для растений.

Отметим, что, по прогнозам, изнуряющая жара на Кубани продлится минимум неделю. 40-градусные значения температуры ожидаются вплоть до конца 20-х чисел августа, но не исключено, что антициклон, который влияет на регион, продолжит кочегарить и дальше.

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