Первые компьютеры в СССР производили в Краснодаре. Как они выглядели и что могли

Фотография взята с сервиса Avito

Завод РИП в Краснодаре похож на огромную фотостудию. Внутри – десятки салонов и сотни интерьеров. Но задумывался он как крупнейшее в стране предприятие по производству электроизмерительных приборов.

Там создавали щитки, амперы, печатные машинки и даже компьютеры. Причем последнее особо не афишировалось. Интернета не было, а о домашних ПК никто даже не слышал. Они только появились в Великобритании. Но достижениями особо никто не делился. Пока продукт не попал в руки к советским мастерам.

Так он оказался и в руках специалистов РИП. Спустя время завод даже запустил серийное производство. Он создавал клоны британского «ZX Spectrum». Это 8-разрядный ПК, созданный английской фирмой «Sinclair Research Ltd».

Фотография взята с сервиса Avito

Брать название на Кубани не стали. Придумали свое – «Импульс» и «Импульс-М». Причем производили ПК сразу в двух городах: Минске и Краснодаре. Вторая модель имела еще встроенный кодер SECAM (от него зависело качество картинки).

Именно такой ПК нашел у себя дома краснодарец.

- Вспомнил, что в шкафу лежит «Компьютер Бытовой Игровой Импульс». Думаю, что с ним делать, – задавался вопросом Анатолий.

Фотография взята с сервиса Avito

Пользователи советовали мужчине точно не продавать ПК.

- Это же наша история, – добавляли они.

А специалисты отмечали, что советский компьютер имел американский процессор – Zilog (Z840004PSC). Только при включении ПК обращался к пользователю на русском, а не английском языке.

Состоял краснодарский ПК из монитора (или бытового телевизора, как сказано на упаковке) и клавиатуры. Под ней находился процессор. Стоило это удовольствие около тысячи рублей (по состоянию на 1991 год).