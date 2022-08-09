Сочинских рестораторов осудили за жестокое обращение с лобстером

Скандал разразился из-за фотографии Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди посетителей одного из сочинских ресторанов объявились гуманисты. Им и "птичку жалко", и даже вареного лобстера. Скандал разразился, когда рестораторы выложили в Сеть картинку, рекламируя новое блюдо из морепродуктов. На ней элегантная ножка в золотой женской туфельке давит омара. Кто-то счел это посланием состоятельным клиентам, но были и те, кто обрушился на рестораторов с обвинениями.

- Живодеры! Изверги! - посыпались гневные комментарии под постом.

- Бедный лобстер!

На что рестораторы поспешили оправдаться:

Этот рекламный постер осудили посетители заведения Фото: СОЦСЕТИ

- При тепловой обработке лобстер, как и некоторые другие ракообразные, краснеет, в то время как живой имеет серый окрас. На данной фотографии изображен морепродукт в приготовленном виде, - пояснили они.

К слову, лобстеры ценятся гурманами во всем мире. Изысканный деликатес по карману далеко не многим. Цена за килограмм в Сочи достигает 15 тысяч рублей.

Омар, или как его еще называют на английский манер, лобстер — это, по сути, морской рак. От речного отличается массивными клешнями и более внушительными размерами.

Примечательно, что в Америке 20-х годов мясо лобстера считалось едой для бедных. А сейчас все наоборот.

- Можно, конечно, и картошку пожалеть, когда она на сковородке шкварчит. А лучше поучить анатомию человека. Без животных белков и необходимых минералов наше здоровье может пошатнуться. В пищу необходимо употреблять мясо, потому что белок - строительный материал для наших органов, мышц и костей, - говорит краснодарский биолог Жанна Анатольева. - Благоразумие, кстати, тоже результат того, что мы употребляем в пищу.