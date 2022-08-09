Популярное видео с туристом, которому отрезало ногу катером, снято в Крыму, а не в Геленджике

Пользователи соцсетей утверждали, что несчастный случай произошел в Геленджике Фото: кадр из видео

В социальных сетях 9 августа активно распространялось жуткое видео. На кадрах - группа людей, находясь в море, помогает перенести пловца из одной лодки в другую. Через несколько секунд в объективе камеры появляется мужчина, которому отрезало часть ноги. Ступни он лишился из-за винта катера. Водитель, управлявший лодкой, якобы ехал на большой скорости и не заметил в воде человека. В подписи к ролику указывалось, что видео снято в разгар курортного сезона 2022 года, а местом трагедии стал Геленджик.

Однако, как оказалось, жуткие кадры были сняты не в Краснодарском крае. Информацию об этом опровергли и в МВД, и в администрации Геленджика.

Видео, которое стали распространять во всех социальных сетях, записано еще три года назад - летом 2019-го. На самом деле несчастный случай произошел в Алуште Республики Крым.

Тогда напротив санатория «Киев», в 120 метрах от берега, на 48-летнего мужчину наехал двухмоторный катер «Redlan». Пловец купался в неогороженной зоне, а 27-летний водитель попросту не заметил человека. Пострадавшего достали из воды и отвезли в ближайшую больницу. Однако спасти ступню мужчины не смогли – врачи ампутировали левую ногу до голени.

- В telegram-каналах распространяется видео мужчины, получившего травматическую ампутацию ноги в Черном море с комментарием, что он пострадал якобы в морской акватории города Геленджика в результате наезда на него маломерного судна, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО. - Сообщаем, что информация является некорректной, так как инцидент имел место в июле 2019 года в районе одного из пляжей города Алушты Республики Крым.

То, что видео оказалось фейком, подтвердили и в мэрии города-курорта.

- Нет, друзья, это не наша история. Мы нашли исходник видео. Это было в Алуште три года назад. Врать нехорошо, - говорится в сообщении.

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