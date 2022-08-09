.В Даховской поляне с особым размахом проведут Фестиваль адыгейского сыра. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее запланировано яркое завершение лета. 27 и 28 августа местных жителей и гостей республики ожидает масштабное событие. На Даховской поляне вблизи хребта Уна-Коз с особым размахом проведут Фестиваль адыгейского сыра.

Праздник получил статус «Национального события года» и стал одним из основных мероприятий событийного туризма. Однако в связи с пандемией коронавируса проведение фестиваля поставили на двухлетнюю пазу. В 2022 году празднование будет особенно запоминающимся. Посетителей ждет насыщенная программа мероприятий. В этом году праздник пройдет под знаком 100-летия государственности Адыгеи.

Праздник получил статус «Национального события года» и стал одним из основных мероприятий событийного туризма. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Программа мероприятий Фестиваля адыгейского сыра 27-28 августа на Даховской поляне

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», гостей ожидает большая двухдневная программа мероприятий.

- В первый день запланировано театрализованное представление «Рождение адыгейского сыра», подготовленное Национальным театром РА, выступление государственного ансамбля народной песни «Исламей», концертная программа творческих коллективов, конкурсы-викторины, показ национальных костюмов, - сообщил министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.

Каждый сможет насладиться вкусом настоящего свежесваренного сыра. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Кроме того, запомнится фестиваль адыгейского сыра мастер-классами по кулинарии, а также по золотому шитью и гончарному делу. Завершится вечер адыгэ джэгу (масштабное игрище, раньше считалось сакральным действом, объединяющим людей. В наши дни обрело популярность среди молодежи. - Прим. автора).

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на второй день запланированы основные кулинарные события. На Даховской поляне проведут конкурсы по приготовлению блюд Адыгейской и мировой кухни с адыгейским сыром. Каждый сможет насладиться вкусом настоящего свежесваренного сыра. А также определят самое гостеприимное подворье.

- Фестиваль адыгейского сыра – это событие, которого ждут гости и жители республики, специально приезжающие в Майкопский район в дни его проведения. Важно учесть все нюансы, связанные с размещением туристов, удобными парковками, организацией дегустационных зон, а также площадок для мастеров национальных промыслов, - подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.