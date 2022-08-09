Коммунальщики борются с последствиями сильного ветра. Фото: chistoAnapa

В Анапе сильный ветер валит деревья. Происшествия зафиксированы в разных частях курорта.

На улице Парковой у школы № 4 порыв ветра сломал ветку акации. Старый клен рухнул на улице Крестьянской, рядом растущее дерево тоже грозило рухнуть на дорогу. Поэтому коммунальщики сразу спилили его.

- На улице Черноморской дерево упало на автомобиль. К счастью, люди не пострадали, - сообщают коммунальные службы Анапы.

Деревья повалило в разных частях города. Фото: chistoAnapa

Сейчас упавшие деревья убирают с тротуаров и проезжей части.

В Анапе 8 августа запретили купаться в море на матрасах из-за отжимного северо-восточного ветра. Также гостям и жителям курорта не рекомендуют выходить в море на катамаранах.

Тем временем на Краснодарский край надвигается аномальная жара. С 15 августа на Кубани днем температура в тени поднимется до +40 градусов, а местами даже до +42. Невыносимая духота будет начинаться с самого утра и держаться до позднего вечера. Жара может продлиться до 20 августа.

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