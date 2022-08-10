Собирали по частям. Пострадавшей в аварии студентке из Анапы не хватает совсем немного денег на реабилитацию

Елена Балышева не предполагала, как трагично закончиться ее поездка в Керчь на новогодних каникулах. Фото: соцсети Елены Балышевой

На новогодних каникулах студентка Елена Балышева с друзьями отправилась в Керчь: на Крымском мосту их «девятка» врезалась в опору автокрана – двое пассажиров погибли, а Елена и еще один парень в тяжелом состоянии попали в больницу. После аварии девушка оказалась прикована к постели: чтобы собрать средства на ее реабилитацию, в Анапе в кофейнях и магазинах разместили боксы для пожертвований и провели благотворительный забег.

Собирали по частям

Свое 20-летие студентка Анапского филиала Московского педагогического госуниверситета Елена Балышева «встретила» в коме. Случившаяся в ночь на 2 января 2022 года авария поделила жизнь девушки на до и после. В прошлом остались так и не полученный ею красный диплом, будущая работа в одной из школ Анапы, волонтерство и пение в хоре.

Лена пытается общаться с близкими. Фото: фонд «Капельки добра».

Елена и трое ее друзей поехали в Керчь, чтобы погулять и покататься на коньках. Но в дороге их ВАЗ-2109 врезался в автокран: 22-летняя девушка и 23-летний парень от травм скончались на месте аварии, а еще одного парня и Елену доставили в больницу в Керчи. Бригада хирургов в прямом смысле слова «собирала» девушку: разрыв печени и селезенки, внутреннее кровотечение, ушибы легкого и сердца, переломы обеих рук и таза со смещением, открытая черепно-мозговая травма.

Галина Мышкина навещает Елену и ее маму. Фото: фонд «Капельки добра».

– Дочка перенесла инсульт и операции: осколки черепа и локтевой сустав ей скрепляли пластинами. После двух недель комы врачи предупредили, что надо готовиться к худшему, но Леночка вопреки прогнозам стала дышать сама и открыла глаза, – рассказала «КП» - Кубань» мама девушки Марина Балышева. – Из больницы мы забрали ее домой в станицу Старотитаровскую. Лена находится в малом сознании, мы кормим ее через гастростому, ухаживаем. У дочери есть все шансы восстановиться, но нужна долгая реабилитация. В кубанские клиники нас не берут, а московские специалисты взялись помочь платно.

Есть уже три четверти суммы

Чтобы пройти первый этап реабилитации в столичном центре, Елене Балышевой требуется более 2 млн рублей. Для родителей девушки такая сумма оказалась непосильной, но к сбору средств подключился анапский благотворительный фонд «Капельки добра». Его руководитель и многодетная мама Галина Мышкина уже два года помогает старикам, инвалидам и малообеспеченным семьям, а тут впервые подопечной фонда стала 20-летняя девушка.

Фонд «Капельки добра» разместил боксы для пожертвований с историей Елены Балышевой в нескольких магазинах и кофейнях Анапы, а в конце июля провел благотворительный забег на набережной Анапы. На дистанцию пять и десять километров бежали спортсмены, депутаты и блогеры: в результате удалось собрать более 100 тысяч рублей на лечение Лены.

На благотворительном забеге удалось собрать 100 тысяч рублей для Елены Балышевой. Фото: фонд «Капельки добра».

– Историю Леночки я узнала случайно, она тронула сердце: молоденькая девочка попала в беду, но борется. Недавно я была в гостях у ее семьи: Лена пытается общаться, даже улыбается – молодой организм восстанавливается, и ему надо помочь, – отметила в беседе с «КП» - Кубань» руководитель благотворительного фонда «Капельки добра» Галина Мышкина. – Из 2 млн рублей, нужных на реабилитацию девушки, осталось собрать 569 тысяч рублей. На днях одна из клиник Анапы перечислила 40 тысяч рублей, обещали помочь наши виноделы. Сейчас наш фонд вносит предоплату в московский реабилитационный центр «Преодоление», чтобы забронировать место для Елены, и в октябре девушка поедет на лечение.

ВАЖНО

Помочь Елене Балышевой можно переводом на счет БАНО «Капельки добра»:

ИНН 2301104864

Номер счета 40703810330000003080

БИК 040349602

Коррсчет 30101810100000000602

Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк: г. Анапа, ул. Ленина, 14.