Туристы остаются в гостиницах и уезжать не собираются после взрывов в Крыму

Обстановка на пляжах сразу после того, как прогремел первый взрыв.

В нескольких километрах от аэродрома, где прогремели взрывы, полно гостиниц. Туристы испугались, но покидать Крым не собираются - курортный поселок Саки полон отдыхающих.

- Было слышно около 10 взрывов, потом поднялись столбы дыма. Мы находимся в Саках, это около 4 километров от эпицентра. У нас все спокойно. Туристы остаются в своих гостиницах и уезжать не собираются. Не слышал ни об одном желающем покинуть наш санаторий, - говорит сотрудник санатория «Полтава-Крым» Дмитрий Ясенюк.

Больше всего досталось крымской Новофедоровке.

- Осколки долетели до центра. В одном многоквартирном доме выбиты окна, пробита крыша, - рассказывает крымчанин Кирилл Семенов (у него в поселке свой магазин). – У меня в квартире, даже несмотря на удаленность от аэродрома, выбило окна, они стояли на проветривании, их просто вывернуло. В моем магазине полки, столы и продукты - все перемешано. Но паники не было. Полиция и спасатели, прибывшие на место, работали с людьми, объясняли, что нужно делать и как себя вести.

Чтобы туристы не разъехались, в гостиницах Новофедоровки и Сак им готовы сделать скидки на проживание.

- Тех, кто в радиусе пяти километров от аэродрома живет, тех эвакуировали. А мы остались. Нас это не коснулось, - рассказывает владелица небольшого отеля в Новофедоровке Мария Карелина. - Номера в моем гостевом доме забронированы до конца августа. Но раз такая ситуация, будем какую-нибудь скидку делать. Но пока никто не отказался ехать к нам. Всех принимаем, всем рассказываем, что у нас спокойно.

Курортная Евпатория находится в 19 километрах от места взрыва на аэродроме. Здесь его отголоски слышали и на время даже ощутили перебои с мобильной связью.

- Знаете, у нас уже несколько дней стоит такая жара, что спрятаться от пекла негде, - говорит Оксана, администратор одной из гостиниц в центре Евпатории. – Наверняка снаряд сдетонировал из-за этого. Никто нас не атаковал. Туристы все на месте. Свободных номеров в моей гостинице сейчас немного. Есть двухкомнатный семейный за 10 тысяч в сутки с завтраком по системе «шведский стол». И еще один. Остальные забронированы до сентября. Мы лишь только ощутили перебои со связью, а так все спокойно. По поводу отмены бронирования никто пока не обращался.

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